***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 11:37
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102917
BIST
11:475.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 84,01
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.409
En Düşük
5.337
11:4718,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:4720,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1239
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:471.155,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.155,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ONCSM
|49,76
|1.284.007
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.840.996
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.490.686
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|24.850.349
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|269.692
|% -2,56
|
|DERHL
|6,65
|16.309.404
|% -2,21
|
|UFUK
|61,50
|642.921
|% -2,07
|
|THYAO
|150,30
|5.318.331.028
|% 1,97
|
|ASELS
|64,30
|3.968.075.627
|% 9,17
|
|EREGL
|41,18
|3.478.099.308
|% 0,68
|
|KOZAL
|584,60
|2.256.101.056
|% 5,11
|
|KRDMD
|19,63
|1.716.989.486
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,62
|1.328.541.024
|% 0,35
|
|ODAS
|9,36
|867.023.687
|% 5,88
|
|PETKM
|18,68
|1.674.705.815
|% 1,41
|
|KRDMD
|19,63
|1.716.989.486
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,95
|857.213.836
|% 1,63
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7896
|18,7980
|% 0,16
|
|Euro
|20,3775
|20,3882
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0993
|23,2152
|% 0,51
|
|Frank
|20,4386
|20,5618
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9878
|5,0129
|% 0,10
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,07
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.855
|7.913
|29,00
|
|Yarım
|3.827
|3.872
|14,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,47
|