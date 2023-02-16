***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:55
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114246
BIST
16:055.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,08
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0518,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0520,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0416
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:051.114,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.114,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:03
|OYAKC
|30,14
|215.075.505
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.802.530
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|559.390.854
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.163
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.803.944
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.775.153
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|185.725.280
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.700.518
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|THYAO
|143,40
|7.366.278.124
|% 2,50
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|TUPRS
|632,30
|4.577.975.579
|% 9,98
|
|SISE
|45,48
|3.276.898.019
|% 6,51
|
|ASELS
|58,75
|3.222.551.628
|% 0,95
|
|AKBNK
|16,49
|3.191.823.072
|% 1,98
|
|YKBNK
|9,40
|1.638.145.654
|% 5,15
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.463.289
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,55
|1.106.936.368
|% 4,86
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8470
|% -0,01
|
|Euro
|20,1850
|20,1906
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6152
|22,7286
|% 0,03
|
|Frank
|20,3370
|20,4595
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0098
|5,0349
|% 0,01
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,06
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.583
|7.634
|-1,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|