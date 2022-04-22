***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KAREL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanı sıra, özetle Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Karel") sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 60,7'sine tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından, bazı şarta bağlı kur ve bedel uyarlamaları saklı olmak kaydıyla toplam 728.822.894 TL bedelle devralınmasına ilişkin olarak ‘Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi' ve ‘Pay Sahipleri Sözleşmesi' ("Sözleşmeler") imzalandığı söz konusu pay devir işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Sözleşmelerde belirlenen tüm kapanış işlem ve koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.Rekabet Kurulu'nun 21.04.2022 tarihli toplantısında işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle bildirim konusu işleme izin verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022821BIST