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***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 19:33
***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022 - 30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimizin 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında ifade edildiği üzere Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Karel Elektronik") sermayesinin % 40'ına ve 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilen Karel Elektronik Esas Sözleşmesi tadili kapsamında oy haklarının % 55,6'sına tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların, Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından satın alınması ve devir işlemleri toplam 842.715.846,24 Türk Lirası bedel üzerinden (hisse başına 10,53 Türk Lirası) 30.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 30.06.2022 itibari ile tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin  ‘Zorunlu pay alım teklifi fiyatı' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca (Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,
1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,
2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,
düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.
Karel Elektronik paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 30.03.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 11,45 Türk Lirası olduğu,
Öncü Girişim veya Öncü Girişim'in birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatın 10,53 Türk Lirası olduğu,
dikkate alınarak, bu iki fiyattan yüksek olan 11,45 Türk Lirası "pay alım teklifi fiyatı" olarak hesaplanmıştır. 
Bu itibarla Şirketimizin 30.03.2022 ve 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘Pay alım teklifi zorunluluğu' başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında Karel Elektronik sermayesinde yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim tarafından iktisap edildiği değerlendirildiğinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim tarafından 05.07.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041851


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