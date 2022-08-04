Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 19:45
***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022 - 30.06.2022 - 05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2022, 30.06.2022 ve 05.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarında, diğer hususların yanı sıra, özetle Şirketimiz sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 55,6'sına tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından satın alındığı bu kapsamda 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘Pay alım teklifi zorunluluğu' başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında Şirketimiz sermayesinde yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının Öncü Girişim tarafından iktisap edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği' hükümleri kapsamında pay alım teklifi zorunluluğu doğduğu ve söz konusu pay alım teklifinde zorunlu pay alım teklifi fiyatının 11,45 TL olarak belirlendiği bilgilerine yer verilmiştir.  
Yeniden yapılan hesaplamalar neticesinde pay alım teklifinde "pay alım teklifi fiyatı" 11,4727 TL olarak güncellenmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak ve ilan edilecek fiyat, nihai "pay alım teklifi fiyatı" olacaktır.
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052056


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9173 17,9309 % 0,12  
Euro 18,2266 18,2940 % -0,44  
Sterlin 21,5674 21,6756 % -0,70  
Frank 18,5689 18,6808 % -0,61  
Riyal 4,7568 4,7806 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 -17,63  
Altın Gr. 1.021 1.021 -10,58  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.931 -59,00  
Yarım 3.331 3.388 -30,00  
Çeyrek 1.671 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,28  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,17  
B. Petrol 94,55 94,55 0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru