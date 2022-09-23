***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KAREL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı konumundaki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) Yönetim Kurulu'nun 23.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle- Öncü GSYO bağlı ortaklığı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik) Yönetim Kurulu'nun 23.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden Karel Elektronik sermayesinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 402.942.765,175 Türk Lirası'na yükseltilmesinde yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına,- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Karel Elektronik'e karşı taahhüt edilmesine,- Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Karel Elektronik faaliyetlerinde kullanılmak üzere Öncü GSYO adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası ve Şakir Yaman TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ile Ali Sinan TUNAOĞLU adına ve hesabına toplam 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere Karel Elektronik hesaplarına intikal ettirilen toplam 140.000.000- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065050BIST