***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.09.2021 08:55
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962106
BIST
15:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:468,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4610,0329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
15:46488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORCAY
|14,33
|160.281.923
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.060.576
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.438.851
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|10.080.065
|% -3,53
|
|GARAN
|9,47
|1.253.881.271
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|565.959.017
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|453.807.846
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|387.636.797
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.944.246
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|565.959.017
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.253.881.271
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|312.215.566
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.001.192
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|387.636.797
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4685
|8,4717
|% 0,11
|
|Euro
|10,0251
|10,0329
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6737
|11,7322
|% 0,50
|
|Frank
|9,1849
|9,2403
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2517
|2,2629
|% 0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
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