***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2021 16:50
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KAREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935807
BIST
16:371.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:378,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:3710,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0191
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:37489,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,58
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|INVEO
|132,00
|105.309.465
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|119.671.515
|% 9,97
|
|ISKPL
|33,56
|18.967.224
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.935
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.882.952
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|57.827.108
|% -5,95
|
|DEVA
|29,68
|103.814.869
|% -5,78
|
|GARAN
|7,78
|1.208.188.182
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.351.197
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|816.459.088
|% 1,62
|
|KOZAL
|130,00
|751.303.074
|% 0,62
|
|KRDMD
|8,65
|722.207.981
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|356.441.331
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.208.188.182
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|969.351.197
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|212.359.509
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,07
|280.156.586
|% 2,68
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2534
|8,2551
|% 0,26
|
|Euro
|10,0410
|10,0459
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6403
|11,6987
|% 1,39
|
|Frank
|9,1536
|9,2087
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,34
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|10,10
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|0,10
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,53
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:44VERTU
Yüzde 4.43 oranında artışla 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 442 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 795.00 milyon TL de
-
16:41CANTE
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 169, 436 adet işlem
-
16:39GEDZA
Yüzde 7.09 oranında artışla 37.78 lira fiyatla işlem gören hissede 425, 844 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, AKBNK, ISCTR