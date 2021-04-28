***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli değişiklik tasarısının kabulune, Söz konusu değişiklik tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931681BIST