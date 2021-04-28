***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2021 14:53
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli değişiklik tasarısının kabulune, Söz konusu değişiklik tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931681
BIST
16:311.382
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|: 1.391
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470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.568
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.357
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,92
|70.369.215
|% -8,96
|
|PENGD
|3,59
|49.933.031
|% -8,42
|
|EREGL
|19,15
|839.795.978
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,16
|635.009.357
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|615.518.927
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|535.875.683
|% -1,38
|
|THYAO
|12,03
|522.045.265
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,08
|275.147.697
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|450.717.494
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,16
|635.009.357
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|615.518.927
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|535.875.683
|% -1,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2078
|8,2123
|% 0,09
|
|Euro
|9,9105
|9,9179
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,3355
|11,3923
|% -0,45
|
|Frank
|8,9182
|8,9720
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1783
|2,1892
|% -0,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,73
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,66
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