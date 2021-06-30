***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.06.2021 20:45
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945297
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.352
18:058,7123
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6449
18:0510,3290
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En Düşük
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18:05495,23
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
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496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7050
|8,7123
|% -0,25
|
|Euro
|10,3198
|10,3290
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9831
|12,0432
|% -0,57
|
|Frank
|9,3647
|9,4211
|% -0,82
|
|Riyal
|2,3143
|2,3259
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,07
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,36
|