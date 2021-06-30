***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945297BIST