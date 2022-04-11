***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.04.2022 16:04
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 11 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.
Şirketimizin hakim hissedarları Ali Sinan Tunaoğlu, Serdar Nuri Tunaoğlu ve Şakir Yaman Tunaoğlu Şirket sermayesinin % 40'ına ve oy hakkının %60,7'sine tekabül eden toplam 80.000.000 adet paylarının satışına ilişkin olarak 29 Mart 2022 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile "Pay Alım Satım ve İştirak sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalamıştır.
Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı ile yönetim prensipleri, pay sahipliğinden kaynaklı hakların kullanımı ve diğer konuları düzenleyen Pay Sahipleri Sözleşmesine istinaden Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ekli şekilde tadili üzerinde mutabık kalınmıştır.
Şirket Yönetim Kurulumuz Esas Sözleşmenin işbu kararımıza ekli şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurumunun ("SPK") onayının alınması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019162
BIST
16:102.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 44,64
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:1014,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0700
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
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14,7582
En Düşük
14,6341
16:1015,9987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0472
|Açılış
|: 15,9600
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|Önceki Kapanış
|: 16,0400
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16,1352
En Düşük
15,9613
16:10923,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 923,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISFIN
|4,62
|435.952.057
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.944.621
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.432.010
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|62.587.013
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.316.076
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.677.889
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,35
|25.528.771
|% -4,62
|
|KUYAS
|5,60
|9.201.043
|% -3,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|ULUSE
|151,90
|47.496.701
|% -3,43
|
|THYAO
|36,36
|4.915.616.127
|% 2,94
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|KRDMD
|16,19
|2.890.138.664
|% 2,73
|
|ASELS
|28,18
|2.432.365.926
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,70
|1.370.497.782
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|TSKB
|1,73
|700.279.500
|% 8,81
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|664.689.337
|% -1,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6539
|14,6668
|% -0,52
|
|Euro
|15,9751
|15,9952
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,0404
|19,1359
|% -0,62
|
|Frank
|15,6422
|15,7364
|% -0,47
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% -0,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,86
|
|Altın Gr.
|929
|929
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|33,61
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,26
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|-4,20
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23DAGHL
Yüzde 6.22 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 908 adet işlem
-
16:21SAFKR
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 470, 959 adet işlem
-
16:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 778 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 12 artarak (% 1.73 ) 2, 188
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, LIDFA, SANKO, ISFIN, IHAAS, MZHLD, ACSEL, MIPAZ, DOHOL, TRGYO