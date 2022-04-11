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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.04.2022 16:04
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 11 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.
Şirketimizin hakim hissedarları Ali Sinan Tunaoğlu, Serdar Nuri Tunaoğlu ve Şakir Yaman Tunaoğlu Şirket sermayesinin % 40'ına ve oy hakkının %60,7'sine tekabül eden toplam 80.000.000 adet paylarının satışına ilişkin olarak 29 Mart 2022 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile "Pay Alım Satım ve İştirak sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalamıştır.
Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı ile yönetim prensipleri, pay sahipliğinden kaynaklı hakların kullanımı ve diğer konuları düzenleyen Pay Sahipleri Sözleşmesine istinaden Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ekli şekilde tadili üzerinde mutabık kalınmıştır.
Şirket Yönetim Kurulumuz Esas Sözleşmenin işbu kararımıza ekli şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurumunun ("SPK") onayının alınması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019162


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