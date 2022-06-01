***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 11 Nisan 2022 ve 25 Mayıs 2022 tarihli kararlarıyla, Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı ile yönetim prensipleri, pay sahipliğinden kaynaklı hakların kullanımı ve diğer konuları düzenleyen Pay Sahipleri Sözleşmesine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 11 Nisan 2022 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu ilgili birimlerinin tadiller üzerindeki görüşleri alındıktan sonra ekte bulunan Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Kuruluna onayı için sunulmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme tadili içerik olarak yazım hatalarının veya ifade bozukluklarının giderilmesi, yönetim kurulunda temsilci sayısının artırılarak Şirketimizin faaliyet ve iş kollarına ilişkin yönetim kurulu seviyesinde fikir ve görüş çeşitliliğinin artırılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının düzenlenmesi usulüne ilişkin mevzuat kapsamında yapılan eklemeleri ve Sermayeyi temsil eden pay gruplarının ve Yönetim Kurulu üye sayısının tadilini içermektedir.Sermayeyi temsil eden pay gruplarında yapılan tadilin ve Yönetim Kurulu üye sayısının artırılmasının Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II/23.3) ("ÖNİ Tebliği") kapsamında değerlendirilmesi gerekmiştir. ÖNİ Tebliği Madde 4.1 (ç) bendinde "Ortaklıkların imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi" önemli nitelikte işlem kabul edilmekte olup, önemli nitelikteki işlemlerde pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınması gerekmektedir. Bununla birlikte aynı Tebliğin Madde 16.1 (b) bendinde "İmtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltılması işlemleri" ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri arasında sayılmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısında imtiyazlı payların oy imtiyazı indirilmekte olup, bir grup imtiyazlı payın yönetim kuruluna üye aday gösterme imtiyazı bedelsiz olarak kaldırılmıştır. Önerilen Esas Sözleşme tadili ile imtiyazlı pay gruplarının imtiyazları kapsam ve konu bakımından daraltılmaktadır. Bu minvalde, her ne kadar 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan kişiler 02 Mayıs (dahil) - 31 Mayıs (dahil) dönemi ağırlıklı ortalaması olan 12,70 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatından ayrılma hakkına sahip olsalar dahi Esas Sözleşme tadilinde öngörülen ilgili işlemlerin ÖNİ Tebliği uyarınca ayrılma hakkının kullandırılmasından muafiyet teşkil ettiği ve dolayısıyla ayrılma hakkının doğmayacağını değerlendirmiştir.Bu değerlendirmeler ışığında Şirket Yönetim Kurulumuzca, Esas Sözleşmede öngörülen pay grubu imtiyazlarının daraltılması/kaldırılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulundan muafiyet talebinde bulunulmasına ve Esas Sözleşmenin ekli şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun onayının alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına 1 Haziran 2022 tarihinde katılanların oybirliği ile karar vermiştir. İlgili kararda şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Abdurahman Murat Kuloğlu'nun imzası olup diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Mehmet Sabri Zaim'in yazılı onayı alınmıştır. Gerekli izinlerin alınması için 1 Haziran 2022 tarihinde yenilenen tadil metinleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034102BIST