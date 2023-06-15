***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2023 18:37
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ekte verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/04/2023 12/04/2023 10810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159216
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0737
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,4212
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9252
En Düşük
25,3574
18:051.488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.488,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6464
|% 0,32
|
|Euro
|25,8843
|25,9355
|% 1,71
|
|Sterlin
|30,1271
|30,2782
|% 1,32
|
|Frank
|26,4187
|26,5779
|% 1,47
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,41
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.765
|4.879
|24,00
|
|Çeyrek
|2.382
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|0,00
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|2,47
|