***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/05/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİnofab Sağlık Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKronik Solunum Hastalıklarına Yönelik Dijital Sağlık Çözümleri ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.358.238 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10/06/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı746 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar746 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,81 %Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)0,81 %Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)0,81 %Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,07 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,09 %Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş. 'nin ürünleri tarafımızdan üretilecektirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artışıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/03/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulu ile anlaşılmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş."nin primli sermaye artışına katılarak 100.000 Avro karşılığı 742.990 TL bedel ile % 0,81 oranında ortak olmuştur. İlgili sermaye artırımına Almanya Merkezli "ERT" firması da katılım sağlamıştır."İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." insan odaklı bir yaklaşım ve ileri teknoloji ile kronik solunum hastalıklarına yönelik dijital sağlık hizmetleri sunan, dünyanın ilk kişisel ultrasonik spirometresi Spirohome'u üreten bir şirkettir. Bu cihaz COVID pandemi döneminde hastaların evden akciğer kapasitelerinin ölçümlenmesine imkan verdiği için ayrı bir önem kazanmıştır."ERT" şirketi ise yaklaşık 50 yıllık klinik ve törapötik deneyime sahip olan ve müşterilerinin güvenle ilerleyebilmesi için klinik çalışmalardaki belirsizliği ve riski en aza indiren küresel bir veri ve teknoloji şirketidir. Daha fazla bilgi için www.ert.com adresini ziyaret edebilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853251BIST