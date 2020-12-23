***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
23.12.2020 16:04
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kronik Solunum Hastalıklarına Yönelik Dijital Sağlık Çözümleri Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
9.651.897 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23/12/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
746 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
134,05 Avro
Toplam Tutar
100.000 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,66 %
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
1,47 %
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
1,47 %
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,06 %
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,09 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş.'nin ürünleri tarafımızdan üretilecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artışı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
29 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimiz, "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." nin primli sermaye artışına katılarak 100.000 Avro karşılığı 742.990 TL bedel ile % 0,81 oranında ortak olmuştu.
Şirketimiz, 23 Aralık 2020 tarihli "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan primli sermaye artışına 100.000 Avro karşılığı 768.980 TL bedel ile katılarak toplam pay oranını % 1,47'ye yükseltmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894454
BIST