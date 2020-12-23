***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİnofab Sağlık Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKronik Solunum Hastalıklarına Yönelik Dijital Sağlık Çözümleri ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi9.651.897 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23/12/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı746 TLBeher Payın Alış Fiyatı134,05 AvroToplam Tutar100.000 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,66 %Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)1,47 %Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)1,47 %Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,06 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,09 %Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş.'nin ürünleri tarafımızdan üretilecektir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artışıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar29 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimiz, "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." nin primli sermaye artışına katılarak 100.000 Avro karşılığı 742.990 TL bedel ile % 0,81 oranında ortak olmuştu.Şirketimiz, 23 Aralık 2020 tarihli "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan primli sermaye artışına 100.000 Avro karşılığı 768.980 TL bedel ile katılarak toplam pay oranını % 1,47'ye yükseltmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894454BIST