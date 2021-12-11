***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRoitel Telekomünikasyon A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTelekomünikasyon HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.586.500 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli izinlerin alınmasına takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.886.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı25,00 TLToplam Tutar2.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)52,6%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)52,6%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)52,6%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1945%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,1963%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücümüzü kaybetmemek ve şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Roitel Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına ve Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır.İşlemin gerçekleşmesi durumunda şirketimiz 5 kişi olarak düzenlenecek Roitel Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kurulunda 3 kişi ile temsil edilecektir.İşlemin gerçekleşmesi durumunda ortaklığımıza yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve beklentilerimiz aşağıdaki gibidirBu iştirak sonrasında Roitel güçlendirilmiş ortaklık yapısı ile operasyonuna devam edecek ve bilgi teknolojileri alanında yeni yatırımlar yapma imkanını elde edecektir. Roitel ve Karel'in altyapı işletmeciliği, veri merkezi yönetimi ve haberleşme sistemleri alanlarında teknolojik ve operasyonel birikimlerini bir araya getirerek ses ve data hizmetleri, haberleşme sistemleri ve dağıtım kanalları alanında yapacakları işbirliği ile her iki şirketin de pazar etkinliğini arttırması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982801BIST