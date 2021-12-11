***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.12.2021 10:13
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Roitel Telekomünikasyon A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Telekomünikasyon Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.586.500 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli izinlerin alınmasına takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.886.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
25,00 TL
Toplam Tutar
2.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
52,6%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
52,6%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
52,6%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1945%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,1963%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücümüzü kaybetmemek ve şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Roitel Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına ve Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır.
İşlemin gerçekleşmesi durumunda şirketimiz 5 kişi olarak düzenlenecek Roitel Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kurulunda 3 kişi ile temsil edilecektir.
İşlemin gerçekleşmesi durumunda ortaklığımıza yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve beklentilerimiz aşağıdaki gibidir
Bu iştirak sonrasında Roitel güçlendirilmiş ortaklık yapısı ile operasyonuna devam edecek ve bilgi teknolojileri alanında yeni yatırımlar yapma imkanını elde edecektir. Roitel ve Karel'in altyapı işletmeciliği, veri merkezi yönetimi ve haberleşme sistemleri alanlarında teknolojik ve operasyonel birikimlerini bir araya getirerek ses ve data hizmetleri, haberleşme sistemleri ve dağıtım kanalları alanında yapacakları işbirliği ile her iki şirketin de pazar etkinliğini arttırması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982801
BIST