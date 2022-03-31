***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2021, 21.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRoitel Telekomünikasyon A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTelekomünikasyon HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.586.500 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli izinlerin alınmasına takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.886.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı26,50 TLToplam Tutar2.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)52,6%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)52,6%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)52,6%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1945%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,1963%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar11 Aralık 2021 ve 21.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Roitel Telekomünikasyon A.Ş. (Roitel) hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalandığı, işlemin tamamlanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına başvurulduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "E-98966759-050.01.04-16062" sayılı yazısı ile hisse devir işlemine onay verildiği bilgisinin tarafımıza ulaştığı duyurulmuştu.Bugün yapılan Roitel Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Şirketimiz adına 113.500 TL'si emisyon primi, 1.886.500 TL'si de nominal sermaye bedeli olarak toplam 2.000.000 TL Roitel banka hesaplarına yatırılmıştır. Böylece 68.000 adet hisse ve beher nominal hisse değeri 25 TL'den 1.700.000 TL sermayesi olan Roitel'in sermaye artışı sonrası hisse adedi 75.460 adet artışla 143.460 adede ve sermayesi 25 TL nominal değerden 3.586.000 TL'ye çıkmıştır. Bugünkü Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Roitel Yönetim Kurulu'nda Şirketimiz 3 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir.Roitel hakkında daha detaylı bilgi için "www.roitel.com.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.Kamuyoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014571BIST