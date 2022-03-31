***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.03.2022 16:49
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2021, 21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Roitel Telekomünikasyon A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Telekomünikasyon Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.586.500 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli izinlerin alınmasına takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.886.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
26,50 TL
Toplam Tutar
2.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
52,6%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
52,6%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
52,6%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1945%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,1963%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
11 Aralık 2021 ve 21.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Roitel Telekomünikasyon A.Ş. (Roitel) hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalandığı, işlemin tamamlanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına başvurulduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "E-98966759-050.01.04-16062" sayılı yazısı ile hisse devir işlemine onay verildiği bilgisinin tarafımıza ulaştığı duyurulmuştu.
Bugün yapılan Roitel Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Şirketimiz adına 113.500 TL'si emisyon primi, 1.886.500 TL'si de nominal sermaye bedeli olarak toplam 2.000.000 TL Roitel banka hesaplarına yatırılmıştır. Böylece 68.000 adet hisse ve beher nominal hisse değeri 25 TL'den 1.700.000 TL sermayesi olan Roitel'in sermaye artışı sonrası hisse adedi 75.460 adet artışla 143.460 adede ve sermayesi 25 TL nominal değerden 3.586.000 TL'ye çıkmıştır. Bugünkü Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Roitel Yönetim Kurulu'nda Şirketimiz 3 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir.
Roitel hakkında daha detaylı bilgi için "www.roitel.com.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kamuyoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014571
BIST