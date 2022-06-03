***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDaiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOtomotiv ElektroniğiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.06.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,80 ABD DolarıToplam Tutar20.400.000 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)75Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)14,56İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)18,47Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin otomotiv sektöründeki büyüme hedeflerine ürün gamı ve güçlü müşteri ilişki ağıyla destek olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Sami Yıldıran, Mehmet Ali Yıldıran, Ömer Tunç Akdeniz, Tayfun Meriç, Fırat YıldıranKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30 Mart 2022 tarihli açıklamamızda Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75'inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi için 29 Mart 2022 tarihinde "Pay Devir Sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi"'nin (Sözleşmeler) imzalanmış olup anılan tutarın şarta bağlı bedel uyarlamalarına göre değişiklik gösterebileceği ve pay devir işleminin sözleşmelerdeki kapanış işlem ve koşulların yerine getirilmesi şartıyla tamamlanacağı duyurulmuştu.3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Daiichi Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Daiichi paylarının %75'ine karşılık olarak 20.4000.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL satıcı hissedarlara nakden ödenmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Daiichi Yönetim Kurulu'nda Şirketimiz 4 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034734BIST