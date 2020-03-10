***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-88.625 -88.625 -88.625 -88.625Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296 -1.744.296 -1.744.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 68.241.716 68.241.716 65.348.434 -1.768.090 63.580.344Dönem Karı (Zararı)68.241.716 68.241.716 68.241.716 -1.090.602 67.151.114Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 -2.893.282 -677.488 -3.570.770Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 5.956.976 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 109.505.644 -1.284.830 108.220.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 113.636.951 113.636.951 113.636.951 -915.671 112.721.280Dönem Karı (Zararı)113.636.951 113.636.951 -4.131.307 -369.159 -4.500.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.627.064 -2.733.892Dönem Karı (Zararı)112.721.280 67.151.114Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)112.721.280 67.151.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.645.311 63.982.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 30.213.837 28.100.528Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.127.632 1.594.413Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.127.632 970.539Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 623.874Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.107.987 9.870.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.222.892 4.738.943Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 893.271 4.008.958Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.991.824 1.122.267Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.280.750 13.767.875Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -7.674.166 -1.970.069Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 31.844.080 11.462.529Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 3.717.907 7.107.145Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -11.607.071 -2.831.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.394.670 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -2.394.670 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 19.381.197 10.805.772Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.071.422 -155.784Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.071.422 -155.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.726.880 -128.395.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.944.967 -75.717.152İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.860 108.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.942.107 -75.825.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.535.886 -3.539.939İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 50İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.535.886 -3.539.989Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.094.238 -81.982.591Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.873.880 38.198.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.873.880 38.198.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.214.145 -5.354.669İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.170.424 6.170.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.043.721 -11.525.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139.639.711 2.738.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -4.297.278 -3.938.820Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -20.679.455 -2.340.551Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 964.086 807.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.742.548 -38.293.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.273.499 405.271Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.273.499 405.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-87.016.047 -38.698.476Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -40.499.073 -16.093.036Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -46.516.974 -22.605.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI171.325.732 123.886.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri829.074.222 474.655.229Kredilerden Nakit Girişleri829.074.222 474.655.229Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-641.075.728 -343.492.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-641.075.728 -343.492.398Ödenen Faiz-24.552.606 -8.955.788Alınan Faiz7.879.844 1.679.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)202.210.248 82.859.054Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-583.097 -1.070.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.627.151 81.788.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 91.472.871 9.683.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 293.100.022 91.472.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 293.185.305 91.763.832Ticari Alacaklar7 291.960.848 241.984.321Diğer Alacaklar8 3.415.944 1.170.199Türev Araçlar12 4.223.300 0Stoklar9 274.345.344 277.567.214Peşin Ödenmiş Giderler10 35.643.642 30.227.795Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 20.186.609 2.227.003Diğer Dönen Varlıklar19 821.834 655.283ARA TOPLAM923.782.826 645.595.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR923.782.826 645.595.647DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 9.003 3.458Maddi Duran Varlıklar13 67.694.408 37.990.043Kullanım Hakkı Varlıkları13 22.112.106 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.775.393 75.991.731Şerefiye4 431.946 431.946Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 80.343.447 75.559.785Peşin Ödenmiş Giderler10 14.714.891 8.785.690Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.854.941 7.021.197TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.160.742 129.792.119TOPLAM VARLIKLAR1.113.943.568 775.387.766KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 278.402.171 87.724.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 124.204.902 210.223.335Ticari Borçlar7 115.671.870 99.798.237Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 11.979.678 9.387.582Diğer Borçlar8 1.792.242 8.248.654Türev Araçlar12 1.828.630 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.441.713 18.952.054Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 16.001.725 384.529Kısa Vadeli Karşılıklar15.742.376 11.472.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.782.171 6.201.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.960.205 5.271.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 9.445.322 8.326.260ARA TOPLAM589.510.629 454.517.935TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER589.510.629 454.517.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 120.891.454 30.260.900Uzun Vadeli Karşılıklar24.550.593 19.838.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 24.550.593 19.838.853TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.442.047 50.099.753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER734.952.676 504.617.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar382.277.111 272.771.467Ödenmiş Sermaye20 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.341.864 -7.424.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.341.864 -7.424.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-625.740 -411.802Yabancı Para Çevrim Farkları-625.740 -411.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 11.664.000 7.701.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları210.623.764 146.344.776Net Dönem Karı veya Zararı113.636.951 68.241.716Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.286.219 -2.001.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR378.990.892 270.770.078TOPLAM KAYNAKLAR1.113.943.568 775.387.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 813.299.193 729.404.869Satışların Maliyeti21 -583.810.511 -497.846.770TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)229.488.682 231.558.099BRÜT KAR (ZARAR)229.488.682 231.558.099Genel Yönetim Giderleri22 -12.228.886 -9.758.224Pazarlama Giderleri22 -31.304.771 -26.499.235Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -31.211.955 -30.207.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 26.165.016 46.676.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -12.958.174 -51.487.915ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)167.949.912 160.281.114Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.077.368 156.757Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -5.946 -973FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)170.021.334 160.436.898Finansman Gelirleri26 32.782.749 57.050.732Finansman Giderleri26 -70.701.606 -139.530.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)132.102.477 77.956.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.381.197 -10.805.772Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -16.001.725 -504.294Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.379.472 -10.301.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.721.280 67.151.114DÖNEM KARI (ZARARI)112.721.280 67.151.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-915.671 -1.090.602Ana Ortaklık Payları113.636.951 68.241.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,94900000 1,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.917.369 -2.500.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.022.268 -3.205.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.104.899 705.314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.104.899 705.314Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-583.097 -1.070.112Yabancı Para Çevrim Farkları-583.097 -1.070.112DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.500.466 -3.570.770TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.220.814 63.580.344Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.284.829 -1.768.090Ana Ortaklık Payları109.505.643 65.348.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826625BIST