***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.171.413 -2.171.413 -168.778 -168.778 46.657.299 46.657.299 44.317.108 -726.167 43.590.941Dönem Karı (Zararı)46.657.299 46.657.299 46.657.299 -434.933 46.222.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.171.413 -2.171.413 -168.778 -168.778 -2.340.191 -291.234 -2.631.425Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 58.320.000 -9.595.908 -9.595.908 -580.580 -580.580 11.664.000 210.623.764 46.657.299 257.281.063 317.088.575 -2.727.556 314.361.019Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 214.586.492 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Transferler113.636.951 -113.636.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 29.212.111 29.212.111 26.493.206 -1.444.503 25.048.703Dönem Karı (Zararı)29.212.111 29.212.111 29.212.111 -576.589 28.635.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 -2.718.905 -867.914 -3.586.819Dönem Sonu Bakiyeler21 58.320.000 -13.557.786 -13.557.786 -1.128.723 -1.128.723 11.664.000 324.260.715 29.212.111 353.472.826 408.770.317 -4.730.722 404.039.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.533.478 77.775.601Dönem Karı (Zararı)28.635.522 46.222.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.635.522 46.222.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.571.319 42.331.272Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15 13.862.919 13.720.716Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler549.754 3.271.229Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 549.754 3.271.229Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.446.650 6.708.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.243.250 4.011.519Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 214.124 983.631Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -10.724 1.713.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.663.283 12.614.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -5.937.303 -3.827.780Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 24.600.586 14.538.225Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 0 3.794.992Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 0 -1.891.300Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-1.251.413 -1.190.565Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.804.135 -278.567Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 31.804.135 -278.567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 4.713.691 8.144.520Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -217.700 -658.744Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-217.700 -658.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.021.962 -2.477.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.436.689 2.590.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.550 -3.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31.435.139 2.594.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.714.644 5.928.315İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.714.644 5.928.315Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.585.862 29.019.996Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.865.570 -32.324.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.865.570 -32.324.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.278.137 -7.691.982İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.170.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.278.137 -1.521.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.184.879 86.076.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -2.526.610 -2.689.975Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -9.319.988 -5.888.332Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 195.197 277.426YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.115.638 -34.108.390Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.491.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri597.619 816.769Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri541.522 816.769Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.097 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.221.777 -34.925.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.063.273 -7.016.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -13.158.504 -27.909.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.395.571 -40.537.497Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri978.357.143 275.452.360Kredilerden Nakit Girişleri978.357.143 275.452.360Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-908.767.460 -303.303.113Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-908.767.460 -303.303.113Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.730.740 -2.389.273Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.251.413 1.190.565Ödenen Faiz-27.151.905 -15.381.754Alınan Faiz5.437.120 3.893.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.813.411 3.129.714Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.370.897 -460.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.442.514 2.669.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 293.100.022 91.472.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 394.542.536 94.142.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 395.128.002 293.185.305Ticari Alacaklar8 260.277.242 291.960.848Diğer Alacaklar9 7.781.547 3.415.944Türev Araçlar13 0 4.223.300Stoklar10 296.381.452 274.345.344Peşin Ödenmiş Giderler11 41.936.581 35.643.642Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 0 20.186.609Diğer Dönen Varlıklar20 980.113 821.834ARA TOPLAM1.002.484.937 923.782.826TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.002.484.937 923.782.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.491.480 0Diğer Alacaklar9 3.458 9.003Maddi Duran Varlıklar14 72.403.171 67.694.408Kullanım Hakkı Varlıkları14 37.439.956 22.112.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.805.780 80.775.393Şerefiye4 431.946 431.946Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 86.373.834 80.343.447Peşin Ödenmiş Giderler11 7.487.543 14.714.891Ertelenmiş Vergi Varlığı28 9.780.381 4.854.941TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.411.769 190.160.742TOPLAM VARLIKLAR1.218.896.706 1.113.943.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 340.574.351 278.402.171Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 145.645.646 124.204.902Ticari Borçlar8 82.806.300 115.671.870Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 12.939.207 11.979.678Diğer Borçlar9 2.228.363 1.792.242Türev Araçlar13 29.384.889 1.828.630Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 27.765.732 14.441.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 6.807.827 16.001.725Kısa Vadeli Karşılıklar16.359.177 15.742.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.247.292 7.782.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 8.111.885 7.960.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.556.863 9.445.322ARA TOPLAM668.068.355 589.510.629TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER668.068.355 589.510.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 118.698.791 120.891.454Uzun Vadeli Karşılıklar28.089.965 24.550.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 28.089.965 24.550.593TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.788.756 145.442.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER814.857.111 734.952.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar408.770.317 382.277.111Ödenmiş Sermaye21 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.557.786 -11.341.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.557.786 -11.341.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.128.723 -625.740Yabancı Para Çevrim Farkları-1.128.723 -625.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları324.260.715 210.623.764Net Dönem Karı veya Zararı29.212.111 113.636.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar-4.730.722 -3.286.219TOPLAM ÖZKAYNAKLAR404.039.595 378.990.892TOPLAM KAYNAKLAR1.218.896.706 1.113.943.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 395.058.565 394.012.912 189.186.158 214.741.827Satışların Maliyeti22 -299.510.745 -277.993.669 -136.877.325 -143.503.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.547.820 116.019.243 52.308.833 71.238.664BRÜT KAR (ZARAR)95.547.820 116.019.243 52.308.833 71.238.664Genel Yönetim Giderleri23 -6.475.169 -6.632.374 -3.300.663 -2.486.544Pazarlama Giderleri23 -11.720.289 -13.033.400 -5.237.111 -6.487.857Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -14.724.131 -13.937.477 -7.524.032 -7.100.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 11.661.255 7.196.641 3.594.238 3.734.110Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -8.684.577 -9.981.910 -3.392.173 -7.600.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.604.909 79.630.723 36.449.092 51.297.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 264.295 664.690 77.609 467.949Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -46.595 -5.946 -37.868 -5.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.822.609 80.289.467 36.488.833 51.759.185Finansman Gelirleri27 45.517.829 12.922.965 17.656.670 6.160.104Finansman Giderleri27 -77.991.225 -38.845.546 -26.902.837 -14.426.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.349.213 54.366.886 27.242.666 43.493.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.713.691 -8.144.520 -4.527.937 -6.744.728Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -8.888.037 -10.537.684 -7.255.792 -7.919.350Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.174.346 2.393.164 2.727.855 1.174.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.635.522 46.222.366 22.714.729 36.748.350DÖNEM KARI (ZARARI)28.635.522 46.222.366 22.714.729 36.748.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-576.589 -434.933 -120.505 -90.543Ana Ortaklık Payları29.212.111 46.657.299 22.835.234 36.838.893Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,50100000 0,80000000 0,39200000 0,63200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.215.922 -2.171.413 -286.681 -410.146Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.840.926 -2.783.863 -367.540 -525.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler625.004 612.450 80.859 115.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi625.004 612.450 80.859 115.682Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.370.897 -460.012 -693.885 -121.402Yabancı Para Çevrim Farkları-1.370.897 -460.012 -693.885 -121.402DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.586.819 -2.631.425 -980.566 -531.548TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.048.703 43.590.941 21.734.163 36.216.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.444.503 -726.165 -559.803 -167.402Ana Ortaklık Payları26.493.206 44.317.106 22.293.966 36.384.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868472BIST