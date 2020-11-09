***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 80.374.680 80.374.680 77.276.881 -863.132 76.413.749Dönem Karı (Zararı)80.374.680 80.374.680 80.374.680 -632.816 79.741.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 -3.097.799 -230.316 -3.328.115Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 58.320.000 -10.388.819 -10.388.819 -545.277 -545.277 11.664.000 210.623.764 80.374.680 290.998.444 350.048.348 -2.864.521 347.183.827Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Transferler113.636.951 -113.636.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.156.996 -3.156.996 -566.780 -566.780 56.400.913 56.400.913 52.677.137 7.607.134 60.284.271Dönem Karı (Zararı)56.400.913 56.400.913 56.400.913 8.488.621 64.889.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.156.996 -3.156.996 -566.780 -566.780 -3.723.776 -881.487 -4.605.263Dönem Sonu Bakiyeler21 58.320.000 -14.498.860 -14.498.860 -1.192.520 -1.192.520 11.664.000 324.260.715 56.400.913 380.661.628 434.954.248 4.320.915 439.275.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.146.066 78.418.338Dönem Karı (Zararı)64.889.534 79.741.864Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.481.512 80.729.888Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.408.022 -988.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.765.962 54.541.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15 19.820.252 21.113.266Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler62.314 3.863.363Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 62.314 3.863.363Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.489.932 7.197.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.905.884 3.601.861Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 370.023 1.425.749Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 214.025 2.170.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.014.925 15.548.146Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -10.483.707 -4.864.365Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 34.498.632 20.649.455Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 0 2.314.895Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 0 -2.551.839Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-2.340.012 -3.369.337Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler53.858.093 -3.803.377Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler40.870 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 53.817.223 -3.803.377Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 9.232.664 15.219.322Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -372.206 -1.227.127Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-372.206 -1.227.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-137.571.829 -39.496.520Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.536.889 -21.851.207İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)389 -2.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.537.278 -21.849.083Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.821.543 -4.378.445İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.821.543 -4.378.445Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.128.610 3.245.157Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.338.891 -46.917.215İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.338.891 -46.917.215Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.423.678 30.405.190İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.978 -6.170.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.431.656 36.575.614Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.083.667 94.787.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -2.983.207 -2.779.434Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -9.012.727 -13.958.438Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 477.120 368.937Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-9.418.787 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.417.072 -43.563.943Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.491.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.298.450 1.417.085Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.611.281 1.417.085Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.687.169 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.224.042 -44.981.028Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.219.476 -12.314.841Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -19.004.566 -32.666.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.980.573 -105.276.711Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.098.636.510 326.437.080Kredilerden Nakit Girişleri1.098.636.510 326.437.080Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.015.455.454 -420.498.172Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.015.455.454 -420.498.172Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.907.443Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.340.012 3.369.337Ödenen Faiz-33.285.995 -19.735.434Alınan Faiz9.652.943 5.150.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.709.567 -70.422.316Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.448.267 -363.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.261.300 -70.786.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 293.100.022 91.472.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 304.361.322 20.686.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 305.277.369 293.185.305Ticari Alacaklar8 336.968.897 291.960.848Diğer Alacaklar9 7.104.072 3.415.944Türev Araçlar13 0 4.223.300Stoklar10 340.411.640 274.345.344Peşin Ödenmiş Giderler11 63.713.233 35.643.642Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 0 20.186.609Diğer Dönen Varlıklar20 3.199.550 821.834ARA TOPLAM1.056.674.761 923.782.826Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12.757.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.069.432.117 923.782.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.491.480 0Diğer Alacaklar9 3.457 9.003Maddi Duran Varlıklar14 103.311.123 67.694.408Kullanım Hakkı Varlıkları14 36.082.944 22.112.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.478.515 80.775.393Şerefiye0 431.946Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 85.478.515 80.343.447Peşin Ödenmiş Giderler11 9.091.848 14.714.891Ertelenmiş Vergi Varlığı28 10.803.253 4.854.941TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.262.620 190.160.742TOPLAM VARLIKLAR1.316.694.737 1.113.943.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 323.228.552 278.402.171Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 196.362.896 124.204.902Ticari Borçlar8 123.010.761 115.671.870Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 13.668.989 11.979.678Diğer Borçlar9 394.809 1.792.242Türev Araçlar13 51.422.553 1.828.630Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 11.500.663 14.441.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 5.778.233 16.001.725Kısa Vadeli Karşılıklar16.252.923 15.742.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 7.760.390 7.782.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 8.492.533 7.960.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.670.816 9.445.322ARA TOPLAM744.291.195 589.510.629Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler5.942.991TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER750.234.186 589.510.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 100.679.274 120.891.454Uzun Vadeli Karşılıklar26.506.114 24.550.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 26.506.114 24.550.593TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.185.388 145.442.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.419.574 734.952.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar434.954.248 382.277.111Ödenmiş Sermaye21 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.498.860 -11.341.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.498.860 -11.341.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.192.520 -625.740Yabancı Para Çevrim Farkları-1.192.520 -625.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları324.260.715 210.623.764Net Dönem Karı veya Zararı56.400.913 113.636.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.320.915 -3.286.219TOPLAM ÖZKAYNAKLAR439.275.163 378.990.892TOPLAM KAYNAKLAR1.316.694.737 1.113.943.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 646.325.815 541.199.572 258.250.282 153.713.200Satışların Maliyeti22 -487.266.252 -383.533.034 -188.645.716 -106.333.077TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.059.563 157.666.538 69.604.566 47.380.123BRÜT KAR (ZARAR)159.059.563 157.666.538 69.604.566 47.380.123Genel Yönetim Giderleri23 -16.529.446 -15.798.804 -6.302.778 -5.967.185Pazarlama Giderleri23 -17.654.687 -17.835.457 -6.570.318 -5.588.338Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -8.166.766 -6.646.533 -3.133.185 -1.748.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 19.181.649 11.953.224 7.520.394 4.772.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -18.142.582 -10.143.702 -9.458.005 -161.792ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.747.731 119.195.266 51.660.674 38.685.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 418.801 1.233.073 154.506 568.383Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -46.595 -5.946 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.119.937 120.422.393 51.815.180 39.254.338Finansman Gelirleri27 88.980.022 23.374.970 43.462.193 10.452.005Finansman Giderleri27 -146.385.783 -47.562.357 -68.600.460 -8.716.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.714.176 96.235.006 26.676.913 40.989.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.232.664 -15.505.118 -4.720.212 -7.168.999Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -15.501.306 -16.431.057 -6.613.269 -5.893.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 6.268.642 925.939 1.893.057 -1.275.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.481.512 80.729.888 21.956.701 33.820.533DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.408.022 -988.024 14.297.311 -301.035DÖNEM KARI (ZARARI)64.889.534 79.741.864 36.254.012 33.519.498Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.488.621 -632.816 9.065.210 -197.883Ana Ortaklık Payları56.400.913 80.374.680 27.188.802 33.717.381Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,88300000 1,38400000 0,37600000 0,58000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,08400000 -0,00600000 0,09000000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.156.996 -2.964.324 -941.074 -792.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -4.047.431 -3.800.415 -1.206.505 -1.016.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler890.435 836.091 265.431 223.641Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi890.435 836.091 265.431 223.641Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.448.267 -363.791 -77.370 96.221Yabancı Para Çevrim Farkları-1.448.267 -363.791 -77.370 96.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.605.263 -3.328.115 -1.018.444 -696.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.284.271 76.413.749 35.235.568 32.822.808Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.571.723 -863.131 9.016.226 -136.966Ana Ortaklık Payları52.712.548 77.276.880 26.219.342 32.959.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887455BIST