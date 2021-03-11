***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 113.636.951 113.636.951 109.505.644 -1.284.830 108.220.814Dönem Karı (Zararı)113.636.951 113.636.951 113.636.951 -915.671 112.721.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 -4.131.307 -369.159 -4.500.466Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Transferler113.636.951 -113.636.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.781.644 -2.781.644 -674.817 -674.817 121.636.200 121.636.200 118.179.739 7.067.692 125.247.431Dönem Karı (Zararı)121.636.200 121.636.200 121.636.200 8.109.966 129.746.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.781.644 -2.781.644 -674.817 -674.817 -3.456.461 -1.042.274 -4.498.735Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.716.547 110.935.508Dönem Karı (Zararı)129.746.166 112.721.280Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)116.012.414 114.138.699Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.733.752 -1.417.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler105.310.374 67.953.755Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 26.926.155 30.213.837Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.510.660 2.127.632Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 269.636 2.127.632Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.241.024 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.931.465 9.107.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 6.605.628 5.222.892Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 451.050 893.271Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler517.274 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 357.513 2.991.824Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 -10.919.114 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.764.041 16.280.750Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -15.648.973 -7.674.166Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 48.413.014 31.844.080Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 0 3.717.907Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 0 -11.607.071Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-3.618.993 -4.691.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.638.665 -2.394.670Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-39.091 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 29.677.756 -2.394.670Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 21.712.008 19.381.197Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -634.513 -2.071.422Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-634.513 -2.071.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-208.971.555 -45.726.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.110.370 -41.944.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.488 -2.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.113.858 -41.942.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.989.517 -11.535.886İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.989.517 -11.535.886Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-86.057.751 1.094.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.653.374 13.873.880İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.653.374 13.873.880Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.532.709 -7.214.145İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.170.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.532.709 -1.043.721Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.084.985 134.948.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -3.469.928 -4.297.278Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -14.462.016 -20.679.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 477.119 964.086Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-5.913.613 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.381.815 -84.742.548Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.142.312 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -3.426.520Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.906.304 2.273.499Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.018.721 2.273.499Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 1.887.583 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.719.287 -87.016.047Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -58.171.013 -40.499.073Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -26.548.274 -46.516.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.633.447 176.017.288Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.270.659.319 829.074.222Kredilerden Nakit Girişleri1.270.659.319 829.074.222Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.078.344.361 -641.075.728Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.078.344.361 -641.075.728Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.226.717 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.618.993 4.691.556Ödenen Faiz-38.466.180 -24.552.606Alınan Faiz15.392.393 7.879.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.968.179 202.210.248Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.717.091 -583.097NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.251.088 201.627.151DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 293.100.022 91.472.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 372.351.110 293.100.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 372.692.973 293.185.305Finansal Yatırımlar7 702.662 0Ticari Alacaklar9 439.140.021 291.960.848Diğer Alacaklar10 6.398.249 3.415.944Türev Araçlar14 0 4.223.300Stoklar11 364.925.379 274.345.344Peşin Ödenmiş Giderler12 55.295.100 35.643.642Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.834.192 20.186.609Diğer Dönen Varlıklar21 989.489 821.834ARA TOPLAM1.241.978.065 923.782.826Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8.875.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.250.853.135 923.782.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.426.520 0Diğer Alacaklar10 8.189 9.003Maddi Duran Varlıklar15 117.560.305 67.694.408Kullanım Hakkı Varlıkları15 28.551.147 22.112.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.416.009 80.775.393Şerefiye0 431.946Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 96.416.009 80.343.447Peşin Ödenmiş Giderler12 13.215.686 14.714.891Ertelenmiş Vergi Varlığı29 5.188.660 4.854.941TOPLAM DURAN VARLIKLAR264.366.516 190.160.742TOPLAM VARLIKLAR1.515.219.651 1.113.943.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 437.640.994 278.402.171Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 199.599.194 124.204.902Ticari Borçlar9 151.431.737 115.671.870Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 17.003.667 11.979.678Diğer Borçlar10 386.445 1.792.242Türev Araçlar14 27.283.086 1.828.630Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 17.241.213 14.441.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 8.382.612 16.001.725Kısa Vadeli Karşılıklar18.154.288 15.742.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 9.462.196 7.782.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 8.692.092 7.960.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 10.286.897 9.445.322ARA TOPLAM887.410.133 589.510.629Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler2.133.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER889.543.631 589.510.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 91.774.963 120.891.454Uzun Vadeli Karşılıklar27.927.203 24.550.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 27.927.203 24.550.593Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.735.531 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.437.697 145.442.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.010.981.328 734.952.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.456.850 382.277.111Ödenmiş Sermaye22 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.123.508 -11.341.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.123.508 -11.341.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.123.508 -11.341.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.300.557 -625.740Yabancı Para Çevrim Farkları-1.300.557 -625.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları324.260.715 210.623.764Net Dönem Karı veya Zararı121.636.200 113.636.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.781.473 -3.286.219TOPLAM ÖZKAYNAKLAR504.238.323 378.990.892TOPLAM KAYNAKLAR1.515.219.651 1.113.943.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.018.677.324 800.588.512Satışların Maliyeti23 -780.283.354 -582.221.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)238.393.970 218.367.160BRÜT KAR (ZARAR)238.393.970 218.367.160Genel Yönetim Giderleri24 -12.796.623 -9.144.254Pazarlama Giderleri24 -28.899.818 -29.754.344Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -23.412.876 -22.986.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 36.442.960 26.149.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -21.311.314 -12.883.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)188.416.299 169.747.799Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 681.108 2.077.368Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -46.595 -5.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)189.050.812 171.819.221Finansman Gelirleri28 114.847.292 32.782.749Finansman Giderleri28 -166.173.682 -70.701.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.724.422 133.900.364Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.712.008 -19.761.665Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -22.844.628 -16.001.725Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 1.132.620 -3.759.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.012.414 114.138.699DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 13.733.752 -1.417.419DÖNEM KARI (ZARARI)129.746.166 112.721.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.109.966 -915.671Ana Ortaklık Payları121.636.200 113.636.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,98900000 1,95700000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,09600000 -0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.781.644 -3.917.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.193.509 -5.022.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler411.865 1.104.899Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi411.865 1.104.899Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.717.091 -583.097Yabancı Para Çevrim Farkları-1.717.091 -583.097DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.498.735 -4.500.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)125.247.431 108.220.814Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.067.692 -1.284.829Ana Ortaklık Payları118.179.739 109.505.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917683BIST