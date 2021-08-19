***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 18:34
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 214.586.492 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.215.922 -2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 29.212.111 29.212.111 26.493.206 -1.444.503 25.048.703
Dönem Karı (Zararı)
29.212.111 29.212.111 29.212.111 -576.589 28.635.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.215.922 -2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 -2.718.905 -867.914 -3.586.819
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -13.557.786 -13.557.786 -13.557.786 -1.128.723 -1.128.723 11.664.000 324.260.715 29.212.111 353.472.826 408.770.317 -4.730.722 404.039.595
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.636.200 -121.636.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 51.238.465 51.238.465 51.238.465 51.238.465 261.249 51.499.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 -1.008.535 721.206 -287.329
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -15.686.765 -15.686.765 -833.615 87.780 87.780 -745.835 11.664.000 445.896.915 51.238.465 497.135.380 550.686.780 4.763.928 555.450.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.382.825 81.533.478
Dönem Karı (Zararı)
51.499.714 28.635.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.060.166 29.524.811
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
439.548 -889.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.088.489 71.571.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 17.115.835 13.862.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.454 549.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.207.833 3.446.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 7.190.861 3.243.250
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 155.968 214.124
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
469.918 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 391.086 -10.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.159.148 18.663.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -14.592.009 -5.937.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 16.751.157 24.600.586
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.588.059 -1.251.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.197.586 31.804.135
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
85.500 24.576
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -27.283.086 31.779.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 9.528.350 4.713.691
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-390.486 -217.700
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -390.486 -217.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.310.965 -7.021.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.131.442 31.436.689
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.819 1.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.126.623 31.435.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.509.874 7.714.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.509.874 7.714.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.395.518 -22.585.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.893.276 -32.865.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.893.276 -32.865.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.832.593 9.278.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.832.593 9.278.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.722.762 93.184.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -3.040.484 -2.526.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -8.387.704 -9.319.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 137.715 195.197
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.369.590 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.802.588 -24.115.638
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -300.000 -2.491.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.691 597.619
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.000.691 541.522
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 56.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.503.279 -22.221.777
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -37.216.546 -9.063.273
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -21.286.733 -13.158.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-213.682.942 45.395.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.729.728 978.357.143
Kredilerden Nakit Girişleri
369.729.728 978.357.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-567.623.321 -908.767.460
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-567.623.321 -908.767.460
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.563.524 -3.730.740
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.588.059 1.251.413
Ödenen Faiz
-27.746.166 -27.151.905
Alınan Faiz
14.932.282 5.437.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-331.868.355 102.813.411
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.188.148 -1.370.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-330.680.207 101.442.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
372.351.110 293.100.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.670.903 394.542.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 41.672.493 372.692.973
Finansal Yatırımlar
7 0 702.662
Ticari Alacaklar
9 471.663.830 439.140.021
Diğer Alacaklar
10 1.973.283 6.398.249
Stoklar
11 466.067.443 364.925.379
Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.612.960 55.295.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 984.576 1.834.192
Diğer Dönen Varlıklar
21 15.915.488 989.489
ARA TOPLAM
1.073.890.073 1.241.978.065
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.539.826 8.875.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.084.429.899 1.250.853.135
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 3.840.520 3.426.520
Diğer Alacaklar
10 25.387 8.189
Maddi Duran Varlıklar
15 147.310.560 117.560.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 26.574.892 28.551.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 110.317.210 96.416.009
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.506.631 13.215.686
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 0 5.188.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
296.575.200 264.366.516
TOPLAM VARLIKLAR
1.381.005.099 1.515.219.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 191.673.393 437.640.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 251.436.400 199.599.194
Ticari Borçlar
9 201.325.013 151.431.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 20.175.931 17.003.667
Diğer Borçlar
10 473.907 386.445
Türev Araçlar
14 0 27.283.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.620.612 17.241.213
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.090.093 8.382.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.310.143 18.154.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 13.070.997 9.462.196
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.239.146 8.692.092
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.630.749 10.286.897
ARA TOPLAM
715.736.241 2.428.664 2.133.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
718.164.905 889.543.631
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 73.351.195 91.774.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.122.051 27.927.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 31.122.051 27.927.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.916.240 1.735.531
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.389.486 121.437.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
825.554.391 1.010.981.328
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
550.686.780 500.456.850
Ödenmiş Sermaye
22 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.686.765 -14.123.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.686.765 -14.123.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.686.765 -14.123.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-745.835 -1.300.557
Yabancı Para Çevrim Farkları
-833.615 -1.300.557
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
87.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
87.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
445.896.915 324.260.715
Net Dönem Karı veya Zararı
51.238.465 121.636.200
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.763.928 3.781.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
555.450.708 504.238.323
TOPLAM KAYNAKLAR
1.381.005.099 1.515.219.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 672.646.419 388.075.533 340.055.480 185.602.165
Satışların Maliyeti
23 -539.202.637 -298.620.536 -275.095.295 -136.382.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.443.782 89.454.997 64.960.185 49.219.659
BRÜT KAR (ZARAR)
133.443.782 89.454.997 64.960.185 49.219.659
Genel Yönetim Giderleri
24 -11.817.155 -5.033.581 -6.263.606 -2.629.356
Pazarlama Giderleri
24 -15.969.562 -11.084.369 -7.778.588 -4.828.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -10.982.008 -10.226.668 -5.623.240 -5.263.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 24.687.621 11.661.255 10.237.818 3.594.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -15.434.716 -8.482.564 -4.543.562 -3.190.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.927.962 66.289.070 50.989.007 36.902.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 470.336 264.295 123.727 77.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -79.850 -46.595 -77.768 -37.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.318.448 66.506.770 51.034.966 36.942.093
Finansman Gelirleri
28 30.512.775 45.517.829 6.733.573 17.656.670
Finansman Giderleri
28 -74.242.708 -77.987.336 -24.998.785 -26.902.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.588.515 34.037.263 32.769.754 27.696.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.528.349 -4.512.452 -6.388.126 -4.791.396
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.095.185 -8.888.037 -1.888.988 -7.255.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.433.164 4.375.585 -4.499.138 2.464.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.060.166 29.524.811 26.381.628 22.905.068
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 439.548 -889.289 -313.208 -190.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.499.714 28.635.522 26.068.420 22.714.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
261.249 -576.589 -181.569 -120.505
Ana Ortaklık Payları
51.238.465 29.212.111 26.249.989 22.835.234
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,87600000 0,50600000 0,45200000 0,39300000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00300000 -0,00500000 -0,00200000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.563.257 -2.215.922 302.699 -286.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.653.272 -2.840.926 -320.827 -367.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.090.015 625.004 623.526 80.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.090.015 625.004 623.526 80.859
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.275.928 -1.370.897 480.086 -693.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.188.148 -1.370.897 392.306 -693.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.000 114.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.220 -26.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-26.220 -26.220
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-287.329 -3.586.819 782.785 -980.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.212.385 25.048.703 26.851.205 21.734.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
982.455 -1.444.503 56.561 -559.803
Ana Ortaklık Payları
50.229.930 26.493.206 26.794.644 22.293.966
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959403
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