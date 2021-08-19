***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 214.586.492 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-113.636.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.215.922 -2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 29.212.111 29.212.111 26.493.206 -1.444.503 25.048.703Dönem Karı (Zararı)29.212.111 29.212.111 29.212.111 -576.589 28.635.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.215.922 -2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 -2.718.905 -867.914 -3.586.819Sermaye ArttırımıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -13.557.786 -13.557.786 -13.557.786 -1.128.723 -1.128.723 11.664.000 324.260.715 29.212.111 353.472.826 408.770.317 -4.730.722 404.039.595Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler121.636.200 -121.636.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 51.238.465 51.238.465 51.238.465 51.238.465 261.249 51.499.714Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 -1.008.535 721.206 -287.329Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -15.686.765 -15.686.765 -833.615 87.780 87.780 -745.835 11.664.000 445.896.915 51.238.465 497.135.380 550.686.780 4.763.928 555.450.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.382.825 81.533.478Dönem Karı (Zararı)51.499.714 28.635.522Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.060.166 29.524.811Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)439.548 -889.289Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.088.489 71.571.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 17.115.835 13.862.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler253.454 549.754Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.207.833 3.446.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 7.190.861 3.243.250Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 155.968 214.124Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler469.918 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 391.086 -10.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.159.148 18.663.283Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -14.592.009 -5.937.303Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 16.751.157 24.600.586Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-1.588.059 -1.251.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.197.586 31.804.135Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler85.500 24.576Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -27.283.086 31.779.559Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 9.528.350 4.713.691Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-390.486 -217.700Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -390.486 -217.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.310.965 -7.021.962Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.131.442 31.436.689İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.819 1.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.126.623 31.435.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.509.874 7.714.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.509.874 7.714.644Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-101.395.518 -22.585.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.893.276 -32.865.570İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.893.276 -32.865.570Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.832.593 9.278.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.832.593 9.278.137Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.722.762 93.184.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -3.040.484 -2.526.610Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -8.387.704 -9.319.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 137.715 195.197Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-1.369.590 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.802.588 -24.115.638Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -300.000 -2.491.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.691 597.619Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.000.691 541.522Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 56.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.503.279 -22.221.777Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -37.216.546 -9.063.273Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -21.286.733 -13.158.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-213.682.942 45.395.571Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri369.729.728 978.357.143Kredilerden Nakit Girişleri369.729.728 978.357.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-567.623.321 -908.767.460Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-567.623.321 -908.767.460Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.563.524 -3.730.740Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.588.059 1.251.413Ödenen Faiz-27.746.166 -27.151.905Alınan Faiz14.932.282 5.437.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-331.868.355 102.813.411Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.188.148 -1.370.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-330.680.207 101.442.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ372.351.110 293.100.022DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.670.903 394.542.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 41.672.493 372.692.973Finansal Yatırımlar7 0 702.662Ticari Alacaklar9 471.663.830 439.140.021Diğer Alacaklar10 1.973.283 6.398.249Stoklar11 466.067.443 364.925.379Peşin Ödenmiş Giderler12 75.612.960 55.295.100Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 984.576 1.834.192Diğer Dönen Varlıklar21 15.915.488 989.489ARA TOPLAM1.073.890.073 1.241.978.065Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.539.826 8.875.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.084.429.899 1.250.853.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.840.520 3.426.520Diğer Alacaklar10 25.387 8.189Maddi Duran Varlıklar15 147.310.560 117.560.305Kullanım Hakkı Varlıkları15 26.574.892 28.551.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 110.317.210 96.416.009Peşin Ödenmiş Giderler12 8.506.631 13.215.686Ertelenmiş Vergi Varlığı29 0 5.188.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR296.575.200 264.366.516TOPLAM VARLIKLAR1.381.005.099 1.515.219.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 191.673.393 437.640.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 251.436.400 199.599.194Ticari Borçlar9 201.325.013 151.431.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 20.175.931 17.003.667Diğer Borçlar10 473.907 386.445Türev Araçlar14 0 27.283.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 22.620.612 17.241.213Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 2.090.093 8.382.612Kısa Vadeli Karşılıklar22.310.143 18.154.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 13.070.997 9.462.196Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 9.239.146 8.692.092Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 3.630.749 10.286.897ARA TOPLAM715.736.241 2.428.664 2.133.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER718.164.905 889.543.631UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 73.351.195 91.774.963Uzun Vadeli Karşılıklar31.122.051 27.927.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 31.122.051 27.927.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 2.916.240 1.735.531TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.389.486 121.437.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER825.554.391 1.010.981.328ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar550.686.780 500.456.850Ödenmiş Sermaye22 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.686.765 -14.123.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.686.765 -14.123.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.686.765 -14.123.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-745.835 -1.300.557Yabancı Para Çevrim Farkları-833.615 -1.300.557Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)87.780Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)87.780Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları445.896.915 324.260.715Net Dönem Karı veya Zararı51.238.465 121.636.200Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.763.928 3.781.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR555.450.708 504.238.323TOPLAM KAYNAKLAR1.381.005.099 1.515.219.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 672.646.419 388.075.533 340.055.480 185.602.165Satışların Maliyeti23 -539.202.637 -298.620.536 -275.095.295 -136.382.506TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.443.782 89.454.997 64.960.185 49.219.659BRÜT KAR (ZARAR)133.443.782 89.454.997 64.960.185 49.219.659Genel Yönetim Giderleri24 -11.817.155 -5.033.581 -6.263.606 -2.629.356Pazarlama Giderleri24 -15.969.562 -11.084.369 -7.778.588 -4.828.199Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -10.982.008 -10.226.668 -5.623.240 -5.263.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 24.687.621 11.661.255 10.237.818 3.594.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -15.434.716 -8.482.564 -4.543.562 -3.190.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)103.927.962 66.289.070 50.989.007 36.902.352Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 470.336 264.295 123.727 77.609Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -79.850 -46.595 -77.768 -37.868FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)104.318.448 66.506.770 51.034.966 36.942.093Finansman Gelirleri28 30.512.775 45.517.829 6.733.573 17.656.670Finansman Giderleri28 -74.242.708 -77.987.336 -24.998.785 -26.902.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.588.515 34.037.263 32.769.754 27.696.464Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.528.349 -4.512.452 -6.388.126 -4.791.396Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -2.095.185 -8.888.037 -1.888.988 -7.255.792Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -7.433.164 4.375.585 -4.499.138 2.464.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.060.166 29.524.811 26.381.628 22.905.068DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 439.548 -889.289 -313.208 -190.339DÖNEM KARI (ZARARI)51.499.714 28.635.522 26.068.420 22.714.729Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar261.249 -576.589 -181.569 -120.505Ana Ortaklık Payları51.238.465 29.212.111 26.249.989 22.835.234Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,87600000 0,50600000 0,45200000 0,39300000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00300000 -0,00500000 -0,00200000 -0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.563.257 -2.215.922 302.699 -286.681Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.653.272 -2.840.926 -320.827 -367.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.090.015 625.004 623.526 80.859Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.090.015 625.004 623.526 80.859Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.275.928 -1.370.897 480.086 -693.885Yabancı Para Çevrim Farkları1.188.148 -1.370.897 392.306 -693.885Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)114.000 114.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.220 -26.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-26.220 -26.220DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-287.329 -3.586.819 782.785 -980.566TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.212.385 25.048.703 26.851.205 21.734.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar982.455 -1.444.503 56.561 -559.803Ana Ortaklık Payları50.229.930 26.493.206 26.794.644 22.293.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959403BIST