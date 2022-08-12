***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:23
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.636.200 -121.636.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 51.238.465 51.238.465 50.229.930 982.455 51.212.385
Dönem Karı (Zararı)
51.238.465 51.238.465 51.238.465 261.249 51.499.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 -1.008.535 721.206 -287.329
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -15.686.765 -15.686.765 -833.615 87.780 87.780 -745.835 11.664.000 445.896.915 51.238.465 497.135.380 550.686.780 4.763.928 555.450.708
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.000.000 -18.464.032 -18.464.032 317.883 317.883 317.883 11.664.000 309.845.330 66.436.133 376.281.463 569.799.314 0 569.799.314
Transferler
66.436.133 -66.436.133 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.345.270 -22.345.270 133.734 133.734 133.734 35.704.749 35.704.749 13.493.213 13.493.213
Dönem Karı (Zararı)
35.704.749 35.704.749 35.704.749 35.704.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.345.270 -22.345.270 133.734 133.734 133.734 -22.211.536 -22.211.536
Sermaye Avansı
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
93.499.310 93.499.310
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.000.000 140.000.000 -40.809.302 -40.809.302 0 451.617 451.617 451.617 11.664.000 376.281.463 35.704.749 411.986.212 723.292.527 93.499.310 816.791.837
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.857.232 -36.577.024
Dönem Karı (Zararı)
35.704.749 51.499.714
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.704.749 51.060.166
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 439.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.133.063 30.306.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 23.985.747 17.115.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.658.249 253.454
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.658.249 253.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.656.861 8.207.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 16.694.341 7.190.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 142.150 155.968
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.588.153 469.918
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.232.217 391.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.086.401 2.159.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.520.686 -14.592.009
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 61.607.087 16.751.157
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.849 -1.588.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
106.225.341 22.217.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.581.073 -27.197.586
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.635.835 85.500
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.945.238 -27.283.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -14.235.959 9.528.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.655 -390.486
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -301.655 -390.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-629.350.155 -105.722.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.816.046 -33.131.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -4.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-212.816.046 -33.126.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.420.267 -25.509.874
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.648 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.407.619 -25.509.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-363.414.624 -101.395.518
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.920.418 49.893.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.920.418 49.893.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.019.515 2.832.593
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
71.019.515 2.832.593
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
1.360.849 1.588.059
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-405.512.343 -23.916.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -5.611.971 -3.040.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -6.257.910 -8.387.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 8.006 137.715
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
516.986 -1.369.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-590.978.766 -57.802.588
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -461.491.709 -300.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.678.030 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
591.916 1.000.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 591.916 1.000.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.757.003 -58.503.279
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -87.593.525 -37.216.546
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -44.163.478 -21.286.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.046.309 -237.488.743
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.599.401.608 385.435.285
Kredilerden Nakit Girişleri
2.599.401.608 385.435.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.597.194.649 -605.546.620
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.597.194.649 -605.546.620
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.434.855 -4.563.524
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.404.670
Ödenen Faiz
-28.595.339 -27.746.166
Alınan Faiz
1.464.874 14.932.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.789.689 -331.868.355
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.022.662 1.188.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.812.351 -330.680.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 65.379.466 372.351.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.567.115 41.670.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 179.644.335 65.400.874
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
9 996.399.461 639.084.853
Diğer Alacaklar
10 7.048.730 1.782.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.036.082
Türev Araçlar
14 13.092.857 22.552.289
Stoklar
11 1.215.571.099 747.531.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 299.958.366 70.412.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 643.512 5.590.388
Diğer Dönen Varlıklar
21 46.136.918 3.895.717
ARA TOPLAM
2.758.495.278 1.556.250.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.758.495.278 1.556.250.904
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 10.326.422 5.194.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.326.422 5.194.936
Diğer Alacaklar
10 49.730 30.961
Maddi Duran Varlıklar
15 282.945.821 204.501.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 32.393.400 30.183.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 508.673.731 128.639.244
Şerefiye
4 59.212.833
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 449.460.898 128.639.244
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.903.905 15.498.217
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 27.486.557 6.092.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
865.779.566 390.140.514
TOPLAM VARLIKLAR
3.624.274.844 1.946.391.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.405.917.289 199.184.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 499.072.269 291.095.400
Ticari Borçlar
9 431.454.702 384.509.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 36.339.771 22.865.432
Diğer Borçlar
10 1.592.665 607.205
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.155.915 77.445.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 8.126.932 411.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.892.537 25.739.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 27.500.782 16.121.620
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 12.391.755 9.617.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 6.936.222 7.314.432
ARA TOPLAM
2.625.488.302 1.009.172.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.625.488.302 1.009.172.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 54.629.943 329.547.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.819.641 35.826.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 67.819.641 35.826.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 59.545.121 2.044.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.994.705 367.419.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.807.483.007 1.376.592.104
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
723.292.527 569.799.314
Ödenmiş Sermaye
22 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
140.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.809.302 -18.464.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.809.302 -18.464.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.809.302 -18.464.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
451.617 317.883
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.617 317.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
451.617 317.883
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
376.281.463 309.845.330
Net Dönem Karı veya Zararı
35.704.749 66.436.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93.499.310
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
816.791.837 569.799.314
TOPLAM KAYNAKLAR
3.624.274.844 1.946.391.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.161.784.146 672.646.419 609.718.358 340.055.480
Satışların Maliyeti
23 -903.055.726 -539.804.674 -511.374.826 -274.686.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.728.420 132.841.745 98.343.532 65.368.668
BRÜT KAR (ZARAR)
258.728.420 132.841.745 98.343.532 65.368.668
Genel Yönetim Giderleri
24 -21.172.916 -8.727.255 -13.675.784 -5.234.065
Pazarlama Giderleri
24 -33.344.899 -16.333.297 -18.549.820 -7.930.497
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -25.261.596 -12.491.476 -13.209.483 -6.505.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 100.798.356 24.687.621 47.037.448 10.237.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -60.417.919 -15.434.716 -32.167.558 -4.543.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.329.446 104.542.622 67.778.335 51.393.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 6.963.515 470.336 6.684.626 123.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -26.025 -79.850 -14.514 -77.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.266.936 104.933.108 74.448.447 51.439.188
Finansman Gelirleri
28 144.550.014 30.512.775 136.002.034 6.733.573
Finansman Giderleri
28 -349.348.160 -74.857.368 -241.930.347 -25.403.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.468.790 60.588.515 -31.479.866 32.769.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.235.959 -9.528.349 -12.795.563 -6.388.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -711.989 -2.095.185 -329.902 -1.888.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 14.947.948 -7.433.164 -12.465.661 -4.499.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.704.749 51.060.166 -44.275.429 26.381.628
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 0 439.548 -313.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.704.749 51.499.714 -44.275.429 26.068.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 261.249 0 -181.569
Ana Ortaklık Payları
35.704.749 51.238.465 -44.275.429 26.249.989
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,17900000 0,25500000 -0,22100000 0,13200000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 0,00100000 0,00000000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.345.270 -1.563.257 -12.072.907 302.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -28.954.963 -2.653.272 -15.760.945 -320.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.609.693 1.090.015 3.688.038 623.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.688.038 623.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
133.734 1.275.928 77.134 480.086
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.188.148 392.306
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
173.681 114.000 100.175 114.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.947 -26.220 -23.041 -26.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-39.947 -26.220 -23.041 -26.220
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.211.536 -287.329 -11.995.773 782.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.493.213 51.212.385 -56.271.202 26.851.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 982.455 0 56.561
Ana Ortaklık Payları
13.493.213 50.229.930 -56.271.202 26.794.644
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055163
BIST