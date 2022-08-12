***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler121.636.200 -121.636.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 51.238.465 51.238.465 50.229.930 982.455 51.212.385Dönem Karı (Zararı)51.238.465 51.238.465 51.238.465 261.249 51.499.714Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.563.257 -1.563.257 466.942 87.780 87.780 554.722 -1.008.535 721.206 -287.329Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -15.686.765 -15.686.765 -833.615 87.780 87.780 -745.835 11.664.000 445.896.915 51.238.465 497.135.380 550.686.780 4.763.928 555.450.708Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 200.000.000 -18.464.032 -18.464.032 317.883 317.883 317.883 11.664.000 309.845.330 66.436.133 376.281.463 569.799.314 0 569.799.314Transferler66.436.133 -66.436.133 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.345.270 -22.345.270 133.734 133.734 133.734 35.704.749 35.704.749 13.493.213 13.493.213Dönem Karı (Zararı)35.704.749 35.704.749 35.704.749 35.704.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.345.270 -22.345.270 133.734 133.734 133.734 -22.211.536 -22.211.536Sermaye Avansı140.000.000 140.000.000 140.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması93.499.310 93.499.310Dönem Sonu Bakiyeler22 200.000.000 140.000.000 -40.809.302 -40.809.302 0 451.617 451.617 451.617 11.664.000 376.281.463 35.704.749 411.986.212 723.292.527 93.499.310 816.791.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-416.857.232 -36.577.024Dönem Karı (Zararı)35.704.749 51.499.714Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.704.749 51.060.166Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 439.548Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler188.133.063 30.306.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 23.985.747 17.115.835Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.658.249 253.454Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.658.249 253.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.656.861 8.207.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 16.694.341 7.190.861Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 142.150 155.968Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.588.153 469.918Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.232.217 391.086Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.086.401 2.159.148Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -1.520.686 -14.592.009Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 61.607.087 16.751.157Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-1.360.849 -1.588.059Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler106.225.341 22.217.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.581.073 -27.197.586Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.635.835 85.500Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -4.945.238 -27.283.086Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -14.235.959 9.528.350Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-301.655 -390.486Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -301.655 -390.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-629.350.155 -105.722.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-212.816.046 -33.131.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -4.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-212.816.046 -33.126.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.420.267 -25.509.874İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.648 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.407.619 -25.509.874Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-363.414.624 -101.395.518Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.920.418 49.893.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.920.418 49.893.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.019.515 2.832.593İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)71.019.515 2.832.593Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)1.360.849 1.588.059Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-405.512.343 -23.916.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -5.611.971 -3.040.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -6.257.910 -8.387.704Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 8.006 137.715Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları516.986 -1.369.590YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-590.978.766 -57.802.588Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -461.491.709 -300.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.678.030 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri591.916 1.000.691Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 591.916 1.000.691Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.757.003 -58.503.279Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -87.593.525 -37.216.546Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -44.163.478 -21.286.733FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI985.046.309 -237.488.743Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.599.401.608 385.435.285Kredilerden Nakit Girişleri2.599.401.608 385.435.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.597.194.649 -605.546.620Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.597.194.649 -605.546.620Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.434.855 -4.563.524Türev Araçlardan Nakit Girişleri14.404.670Ödenen Faiz-28.595.339 -27.746.166Alınan Faiz1.464.874 14.932.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.789.689 -331.868.355Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.022.662 1.188.148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.812.351 -330.680.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 65.379.466 372.351.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.567.115 41.670.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 179.644.335 65.400.874Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar9 996.399.461 639.084.853Diğer Alacaklar10 7.048.730 1.782.847İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.036.082Türev Araçlar14 13.092.857 22.552.289Stoklar11 1.215.571.099 747.531.215Peşin Ödenmiş Giderler12 299.958.366 70.412.721Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 643.512 5.590.388Diğer Dönen Varlıklar21 46.136.918 3.895.717ARA TOPLAM2.758.495.278 1.556.250.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.758.495.278 1.556.250.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 10.326.422 5.194.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.326.422 5.194.936Diğer Alacaklar10 49.730 30.961Maddi Duran Varlıklar15 282.945.821 204.501.579Kullanım Hakkı Varlıkları15 32.393.400 30.183.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 508.673.731 128.639.244Şerefiye4 59.212.833Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 449.460.898 128.639.244Peşin Ödenmiş Giderler12 3.903.905 15.498.217Ertelenmiş Vergi Varlığı29 27.486.557 6.092.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR865.779.566 390.140.514TOPLAM VARLIKLAR3.624.274.844 1.946.391.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.405.917.289 199.184.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 499.072.269 291.095.400Ticari Borçlar9 431.454.702 384.509.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 36.339.771 22.865.432Diğer Borçlar10 1.592.665 607.205Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 196.155.915 77.445.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 8.126.932 411.164Kısa Vadeli Karşılıklar39.892.537 25.739.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 27.500.782 16.121.620Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 12.391.755 9.617.398Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 6.936.222 7.314.432ARA TOPLAM2.625.488.302 1.009.172.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.625.488.302 1.009.172.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 54.629.943 329.547.894Uzun Vadeli Karşılıklar67.819.641 35.826.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 67.819.641 35.826.946Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 59.545.121 2.044.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.994.705 367.419.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.807.483.007 1.376.592.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar723.292.527 569.799.314Ödenmiş Sermaye22 200.000.000 200.000.000Sermaye Avansı140.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.809.302 -18.464.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.809.302 -18.464.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.809.302 -18.464.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)451.617 317.883Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)451.617 317.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)451.617 317.883Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları376.281.463 309.845.330Net Dönem Karı veya Zararı35.704.749 66.436.133Kontrol Gücü Olmayan Paylar93.499.310TOPLAM ÖZKAYNAKLAR816.791.837 569.799.314TOPLAM KAYNAKLAR3.624.274.844 1.946.391.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.161.784.146 672.646.419 609.718.358 340.055.480Satışların Maliyeti23 -903.055.726 -539.804.674 -511.374.826 -274.686.812TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)258.728.420 132.841.745 98.343.532 65.368.668BRÜT KAR (ZARAR)258.728.420 132.841.745 98.343.532 65.368.668Genel Yönetim Giderleri24 -21.172.916 -8.727.255 -13.675.784 -5.234.065Pazarlama Giderleri24 -33.344.899 -16.333.297 -18.549.820 -7.930.497Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -25.261.596 -12.491.476 -13.209.483 -6.505.133Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 100.798.356 24.687.621 47.037.448 10.237.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -60.417.919 -15.434.716 -32.167.558 -4.543.562ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)219.329.446 104.542.622 67.778.335 51.393.229Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 6.963.515 470.336 6.684.626 123.727Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -26.025 -79.850 -14.514 -77.768FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)226.266.936 104.933.108 74.448.447 51.439.188Finansman Gelirleri28 144.550.014 30.512.775 136.002.034 6.733.573Finansman Giderleri28 -349.348.160 -74.857.368 -241.930.347 -25.403.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.468.790 60.588.515 -31.479.866 32.769.754Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.235.959 -9.528.349 -12.795.563 -6.388.126Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -711.989 -2.095.185 -329.902 -1.888.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 14.947.948 -7.433.164 -12.465.661 -4.499.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.704.749 51.060.166 -44.275.429 26.381.628DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 0 439.548 -313.208DÖNEM KARI (ZARARI)35.704.749 51.499.714 -44.275.429 26.068.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 261.249 0 -181.569Ana Ortaklık Payları35.704.749 51.238.465 -44.275.429 26.249.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,17900000 0,25500000 -0,22100000 0,13200000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 0,00100000 0,00000000 -0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.345.270 -1.563.257 -12.072.907 302.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -28.954.963 -2.653.272 -15.760.945 -320.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.609.693 1.090.015 3.688.038 623.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.688.038 623.526Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar133.734 1.275.928 77.134 480.086Yabancı Para Çevrim Farkları0 1.188.148 392.306Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)173.681 114.000 100.175 114.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.947 -26.220 -23.041 -26.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-39.947 -26.220 -23.041 -26.220DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.211.536 -287.329 -11.995.773 782.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.493.213 51.212.385 -56.271.202 26.851.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 982.455 0 56.561Ana Ortaklık Payları13.493.213 50.229.930 -56.271.202 26.794.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055163BIST