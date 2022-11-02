***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 22:50
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
93.499.310 93.499.310
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.101.142 0 0 0 0 0 -42.101.142 19.837.547 0 0 0 0 0 322.197 0 322.197 0 0 0 0 0 20.159.744 11.664.000 0 0 0 376.281.463 25.269.433 401.550.896 731.273.498 96.299.547 827.573.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-319.053.467 -50.658.112
Dönem Karı (Zararı)
28.069.670 88.115.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.069.670 88.678.143
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -562.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
392.713.055 113.588.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 49.998.655 26.593.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.501.564 341.269
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.501.564 341.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.403.126 10.030.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 21.251.006 8.527.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 287.398 164.308
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.588.153 756.304
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 276.569 581.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
167.805.468 7.644.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -11.270.578 -15.175.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 179.076.046 22.820.121
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.239.965 -3.237.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
173.511.709 79.842.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.758.796 -27.531.138
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.635.835 85.500
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.122.961 -27.616.638
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -9.048.666 20.069.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-460.040 -165.309
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -460.040 -165.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-717.374.668 -237.062.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.656.294 -82.008.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.103 -6.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.655.191 -82.001.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.828.469 -41.809.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.828.469 -41.809.577
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-452.177.205 -200.628.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.749.889 75.940.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.749.889 75.940.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.797.224 8.206.115
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
103.797.224 8.206.115
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
2.239.965 3.237.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-296.591.943 -35.358.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -8.134.519 -5.345.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -14.398.441 -9.672.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 71.436 157.759
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-438.816
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-657.082.703 -114.867.132
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -461.491.709
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.678.030 -300.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -6.761.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.572.433 1.546.356
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.572.433 1.546.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.079.698 -116.113.488
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -123.548.272 -83.774.468
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -68.531.426 -32.339.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.060.706.184 -158.979.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.033.088.202 729.430.240
Kredilerden Nakit Girişleri
4.033.088.202 729.430.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.893.040.866 -862.329.088
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.893.040.866 -862.329.088
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.408.265 -7.997.287
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
30.917.800
Ödenen Faiz
-112.713.170 -33.581.523
Alınan Faiz
9.862.483 15.498.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.570.014 -324.504.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.022.662 1.128.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.547.352 -323.376.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 65.379.466 372.351.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 146.926.818 48.975.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 288.356.321 65.400.874
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
9 910.969.958 639.084.853
Diğer Alacaklar
10 7.660.613 1.782.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.660.613
Türev Araçlar
14 22.552.289
Stoklar
11 1.305.490.365 747.531.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 385.275.233 70.412.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 5.147.295 5.590.388
Diğer Dönen Varlıklar
21 45.730.520 3.895.717
ARA TOPLAM
2.948.630.305 1.556.250.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.948.630.305 1.556.250.904
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 16.920.103 5.194.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.920.103 5.194.936
Diğer Alacaklar
10 57.565 30.961
Maddi Duran Varlıklar
15 311.726.511 204.501.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 51.723.132 30.183.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 522.771.166 128.639.244
Şerefiye
4 59.212.833
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 463.558.333 128.639.244
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.781.920 15.498.217
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 33.376.514 6.092.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
940.356.911 390.140.514
TOPLAM VARLIKLAR
3.888.987.216 1.946.391.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.573.296.019 199.184.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 581.572.437 291.095.400
Ticari Borçlar
9 396.784.395 384.509.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 45.992.904 22.865.432
Diğer Borçlar
10 19.869.034 607.205
Türev Araçlar
242.550 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.991.129 77.445.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 10.287.490 411.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.755.884 25.739.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 28.333.502 16.121.620
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.422.382 9.617.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.883.013 7.314.432
ARA TOPLAM
2.869.674.855 1.009.172.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.869.674.855 1.009.172.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 61.051.156 329.547.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.763.291 35.826.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 70.763.291 35.826.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 59.924.869 2.044.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.739.316 367.419.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.061.414.171 1.376.592.104
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
731.273.498 569.799.314
Ödenmiş Sermaye
22 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
140.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.101.142 -18.464.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.101.142 -18.464.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.101.142 -18.464.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.159.744 317.883
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.837.547
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
322.197 317.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
322.197 317.883
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
376.281.463 309.845.330
Net Dönem Karı veya Zararı
25.269.433 66.436.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.299.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
827.573.045 569.799.314
TOPLAM KAYNAKLAR
3.888.987.216 1.946.391.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 2.074.379.587 1.064.076.412 912.595.441 391.429.993
Satışların Maliyeti
23 -1.590.877.372 -855.303.019 -687.821.646 -315.498.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
483.502.215 208.773.393 224.773.795 75.931.648
BRÜT KAR (ZARAR)
483.502.215 208.773.393 224.773.795 75.931.648
Genel Yönetim Giderleri
24 -38.493.036 -11.671.224 -17.320.120 -2.943.969
Pazarlama Giderleri
24 -69.661.354 -23.732.627 -36.316.455 -7.399.330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -41.209.732 -18.803.951 -15.948.136 -6.312.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 115.954.147 31.610.077 15.155.791 6.922.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -86.093.098 -18.821.109 -25.675.179 -3.386.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
363.999.142 167.354.559 144.669.696 62.811.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 7.123.650 504.018 160.135 33.682
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -27.775 -338.709 -1.750 -258.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
371.095.017 167.519.868 144.828.081 62.586.760
Finansman Gelirleri
28 192.340.438 34.685.623 47.790.424 4.172.848
Finansman Giderleri
28 -544.414.451 -93.457.926 -195.066.291 -18.600.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.021.004 108.747.565 -2.447.786 48.159.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.048.666 -20.069.422 -5.187.293 -10.541.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.013.078 -5.218.726 -10.301.089 -3.123.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 20.061.744 -14.850.696 5.113.796 -7.417.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.069.670 88.678.143 -7.635.079 37.617.977
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 0 -562.854 -1.002.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.069.670 88.115.289 -7.635.079 36.615.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.800.237 -347.209 2.800.237 -608.458
Ana Ortaklık Payları
25.269.433 88.462.498 -10.435.316 37.224.033
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,14000000 0,44300000 -0,03800000 0,18800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 -0,00100000 0,00000000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.637.110 -4.035.333 -1.291.840 -2.472.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -30.604.558 -5.863.761 -1.649.595 -3.210.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.967.448 1.828.428 357.755 738.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.967.448 1.828.428 357.755 738.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.841.861 1.216.163 19.708.127 -59.765
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
19.837.547 1.128.383 19.837.547 -59.765
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.603 114.000 -168.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.289 -26.220 38.658 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.289 -26.220 38.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.795.249 -2.819.170 18.416.287 -2.531.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.274.421 85.296.119 10.781.208 34.083.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.759.624 337.719 7.759.624 -644.736
Ana Ortaklık Payları
16.514.797 84.958.400 3.021.584 34.728.470
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076421
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