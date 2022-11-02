***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 0 0 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerBirleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması93.499.310 93.499.310Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 200.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.101.142 0 0 0 0 0 -42.101.142 19.837.547 0 0 0 0 0 322.197 0 322.197 0 0 0 0 0 20.159.744 11.664.000 0 0 0 376.281.463 25.269.433 401.550.896 731.273.498 96.299.547 827.573.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-319.053.467 -50.658.112Dönem Karı (Zararı)28.069.670 88.115.289Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.069.670 88.678.143Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -562.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler392.713.055 113.588.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 49.998.655 26.593.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.501.564 341.269Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 4.501.564 341.269Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.403.126 10.030.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 21.251.006 8.527.947Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 287.398 164.308Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.588.153 756.304Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 276.569 581.631Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler167.805.468 7.644.566Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -11.270.578 -15.175.555Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 179.076.046 22.820.121Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-2.239.965 -3.237.153Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler173.511.709 79.842.875Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.758.796 -27.531.138Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.635.835 85.500Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -8.122.961 -27.616.638Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -9.048.666 20.069.422Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-460.040 -165.309Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -460.040 -165.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-717.374.668 -237.062.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.656.294 -82.008.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.103 -6.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-125.655.191 -82.001.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-213.828.469 -41.809.577İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-213.828.469 -41.809.577Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-452.177.205 -200.628.101Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.749.889 75.940.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.749.889 75.940.079Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.797.224 8.206.115İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)103.797.224 8.206.115Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)2.239.965 3.237.153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-296.591.943 -35.358.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -8.134.519 -5.345.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -14.398.441 -9.672.646Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 71.436 157.759Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-438.816YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-657.082.703 -114.867.132Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 -461.491.709Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.678.030 -300.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -6.761.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.572.433 1.546.356Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.572.433 1.546.356Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.079.698 -116.113.488Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -123.548.272 -83.774.468Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -68.531.426 -32.339.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.060.706.184 -158.979.232Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.033.088.202 729.430.240Kredilerden Nakit Girişleri4.033.088.202 729.430.240Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.893.040.866 -862.329.088Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.893.040.866 -862.329.088Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.408.265 -7.997.287Türev Araçlardan Nakit Girişleri30.917.800Ödenen Faiz-112.713.170 -33.581.523Alınan Faiz9.862.483 15.498.426YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.570.014 -324.504.476Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.022.662 1.128.383NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.547.352 -323.376.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 65.379.466 372.351.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 146.926.818 48.975.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 288.356.321 65.400.874Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar9 910.969.958 639.084.853Diğer Alacaklar10 7.660.613 1.782.847İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.660.613Türev Araçlar14 22.552.289Stoklar11 1.305.490.365 747.531.215Peşin Ödenmiş Giderler12 385.275.233 70.412.721Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 5.147.295 5.590.388Diğer Dönen Varlıklar21 45.730.520 3.895.717ARA TOPLAM2.948.630.305 1.556.250.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.948.630.305 1.556.250.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 16.920.103 5.194.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar16.920.103 5.194.936Diğer Alacaklar10 57.565 30.961Maddi Duran Varlıklar15 311.726.511 204.501.579Kullanım Hakkı Varlıkları15 51.723.132 30.183.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 522.771.166 128.639.244Şerefiye4 59.212.833Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 463.558.333 128.639.244Peşin Ödenmiş Giderler12 3.781.920 15.498.217Ertelenmiş Vergi Varlığı29 33.376.514 6.092.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR940.356.911 390.140.514TOPLAM VARLIKLAR3.888.987.216 1.946.391.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.573.296.019 199.184.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 581.572.437 291.095.400Ticari Borçlar9 396.784.395 384.509.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 45.992.904 22.865.432Diğer Borçlar10 19.869.034 607.205Türev Araçlar242.550 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 196.991.129 77.445.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 10.287.490 411.164Kısa Vadeli Karşılıklar39.755.884 25.739.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 28.333.502 16.121.620Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 11.422.382 9.617.398Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 4.883.013 7.314.432ARA TOPLAM2.869.674.855 1.009.172.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.869.674.855 1.009.172.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 61.051.156 329.547.894Uzun Vadeli Karşılıklar70.763.291 35.826.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 70.763.291 35.826.946Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 59.924.869 2.044.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.739.316 367.419.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.061.414.171 1.376.592.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar731.273.498 569.799.314Ödenmiş Sermaye22 200.000.000 200.000.000Sermaye Avansı140.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.101.142 -18.464.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.101.142 -18.464.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.101.142 -18.464.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.159.744 317.883Yabancı Para Çevrim Farkları19.837.547Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)322.197 317.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)322.197 317.883Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları376.281.463 309.845.330Net Dönem Karı veya Zararı25.269.433 66.436.133Kontrol Gücü Olmayan Paylar96.299.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR827.573.045 569.799.314TOPLAM KAYNAKLAR3.888.987.216 1.946.391.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 2.074.379.587 1.064.076.412 912.595.441 391.429.993Satışların Maliyeti23 -1.590.877.372 -855.303.019 -687.821.646 -315.498.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)483.502.215 208.773.393 224.773.795 75.931.648BRÜT KAR (ZARAR)483.502.215 208.773.393 224.773.795 75.931.648Genel Yönetim Giderleri24 -38.493.036 -11.671.224 -17.320.120 -2.943.969Pazarlama Giderleri24 -69.661.354 -23.732.627 -36.316.455 -7.399.330Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -41.209.732 -18.803.951 -15.948.136 -6.312.475Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 115.954.147 31.610.077 15.155.791 6.922.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -86.093.098 -18.821.109 -25.675.179 -3.386.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)363.999.142 167.354.559 144.669.696 62.811.937Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 7.123.650 504.018 160.135 33.682Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -27.775 -338.709 -1.750 -258.859FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)371.095.017 167.519.868 144.828.081 62.586.760Finansman Gelirleri28 192.340.438 34.685.623 47.790.424 4.172.848Finansman Giderleri28 -544.414.451 -93.457.926 -195.066.291 -18.600.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.021.004 108.747.565 -2.447.786 48.159.050Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.048.666 -20.069.422 -5.187.293 -10.541.073Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -11.013.078 -5.218.726 -10.301.089 -3.123.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 20.061.744 -14.850.696 5.113.796 -7.417.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.069.670 88.678.143 -7.635.079 37.617.977DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 0 -562.854 -1.002.402DÖNEM KARI (ZARARI)28.069.670 88.115.289 -7.635.079 36.615.575Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.800.237 -347.209 2.800.237 -608.458Ana Ortaklık Payları25.269.433 88.462.498 -10.435.316 37.224.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,14000000 0,44300000 -0,03800000 0,18800000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 -0,00100000 0,00000000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.637.110 -4.035.333 -1.291.840 -2.472.076Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -30.604.558 -5.863.761 -1.649.595 -3.210.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.967.448 1.828.428 357.755 738.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.967.448 1.828.428 357.755 738.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.841.861 1.216.163 19.708.127 -59.765Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları19.837.547 1.128.383 19.837.547 -59.765Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.603 114.000 -168.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.289 -26.220 38.658 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.289 -26.220 38.658DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.795.249 -2.819.170 18.416.287 -2.531.841TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.274.421 85.296.119 10.781.208 34.083.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.759.624 337.719 7.759.624 -644.736Ana Ortaklık Payları16.514.797 84.958.400 3.021.584 34.728.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076421BIST