***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 ZincirlikuyuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.4 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi5 - 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması9 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939025BIST