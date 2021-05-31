***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 15:20
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
9 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939025
BIST