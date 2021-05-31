Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2021 15:20



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 14:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939026


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:301.419
Değişim :  -0,21% |  -3,04
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.422  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 114.716.688 % 10,00  
YAYLA 3,85 39.643.304 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
OYAYO 8,40 22.525.555 % 9,99  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Dolar 8,4861 8,4871 % -0,91  
Euro 10,3564 10,3631 % -0,75  
Sterlin 12,0201 12,0804 % -0,80  
Frank 9,4060 9,4627 % -0,77  
Riyal 2,2597 2,2710 % -0,76  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 2,28  
Altın Gr. 520 521 -3,68  
Cumhuriyet 3.442 3.494 -8,00  
Tam 3.424 3.510 -11,42  
Yarım 1.655 1.698 -5,52  
Çeyrek 830 849 -2,76  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,07  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,65 69,65 0,93  
Seans Raporu 15:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru