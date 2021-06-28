***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 19:41
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_b.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_b.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944658
BIST