***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 ZincirlikuyuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanmasıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_b.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_b.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944658BIST