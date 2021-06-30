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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2021 20:12



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_a.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_a.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945293


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Altın Gr. 496 496 1,09  
Cumhuriyet 3.255 3.305 -4,00  
Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 26,05 26,09 0,31  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,05  
B. Petrol 75,13 75,13 0,85  
Seans Raporu 18:05
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