***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 ZincirlikuyuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanmasıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Davet İlanı - A Grubu.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_a.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_a.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Haziran 2021 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945293BIST