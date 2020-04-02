***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen sorular ve medyada çıkan haber ve söylentiler üzerine SPK' nın II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sosyal sorumluluk kapsamında bir şirket adına 500 adet solunum cihazı üretip teslim edeceğiz. Bu işlemin mali tablolarımız üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834407BIST