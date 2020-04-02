***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.04.2020 18:29
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorular ve medyada çıkan haber ve söylentiler üzerine SPK' nın II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sosyal sorumluluk kapsamında bir şirket adına 500 adet solunum cihazı üretip teslim edeceğiz. Bu işlemin mali tablolarımız üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834407
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0890
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1205
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,94
|Açılış
|: 342,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1526
|8,1935
|% -1,37
|
|Frank
|6,7707
|6,8115
|% -2,08
|
|Riyal
|1,7512
|1,7600
|% -1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.610
|17,65
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|29,00
|29,00
|4,26
|
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