***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarYukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958635BIST