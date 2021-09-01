***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1281 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.SPK onaylı ihraç belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961174BIST