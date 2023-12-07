***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023-29.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.500.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarihli 75/1651 sayılı kararı ile onaylanmıştır.*29.09.2023 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223447BIST