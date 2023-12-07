***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
07.12.2023 11:44
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023-29.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.500.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarihli 75/1651 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
*29.09.2023 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223447
BIST
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12:197.835
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,66
|Açılış
|: 7.868
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|Önceki Kapanış
|: 7.855
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7.795
En Yüksek
7.885
12:1928,9279
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,9350
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|Önceki Kapanış
|: 28,9600
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28,9455
En Düşük
28,8359
12:1931,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 31,2000
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|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,2666
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31,0844
12:191.891,38
En Yüksek
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|: 0,40%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.891,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
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1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:17
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.203.143
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|388.088.720
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.138,00
|209.845.242
|% 6,79
|
|EKOS
|42,56
|702.087.240
|% 6,61
|
|SAMAT
|62,45
|74.097.805
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|ICUGS
|10,12
|27.501.409
|% -7,50
|
|THYAO
|253,50
|2.640.124.281
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.371.503.626
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|SASA
|48,98
|1.271.635.420
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|622.514.750
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.307.106
|% -0,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9221
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2209
|31,2417
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2365
|36,4182
|% 0,11
|
|Frank
|32,9592
|33,1578
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,05
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|899,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|954,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,16
|75,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,47
|2.032,77
|% 0,66
|