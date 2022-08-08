***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.08.2022 15:38
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 01.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.08.2022 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052899
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1456
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3869
En Düşük
18,1988
18:051.031,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.031,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9320
|17,9686
|% 0,31
|
|Euro
|18,3033
|18,3869
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,6815
|21,7902
|% 0,58
|
|Frank
|18,7529
|18,8659
|% 1,11
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|13,90
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.907
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.365
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,73
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|95,82
|95,82
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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