***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2022 18:00
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satış türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış'tan Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.08.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 08.08.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarihli ve 49/1335 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karel Elektronik SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Karel Elektronik SPK İhraç Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062841
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
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3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,2950
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18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1978
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,33
|Açılış
|: 999,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
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1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2451
|18,2529
|% 0,21
|
|Euro
|18,2397
|18,2487
|% -1,08
|
|Sterlin
|20,9856
|21,0908
|% -1,17
|
|Frank
|18,9277
|19,0418
|% -0,56
|
|Riyal
|4,8407
|4,8649
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-11,77
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.744
|6.815
|-41,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|-1,73
|
Seans Raporu
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17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO