***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satış türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış'tan Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.08.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 08.08.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarihli ve 49/1335 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karel Elektronik SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Karel Elektronik SPK İhraç Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062841BIST