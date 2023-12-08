***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onaylı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.500.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarihli 75/1651 sayılı kararı ile onaylanmıştır. *29.09.2023 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfEK: 2 Karel Elektronik ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224033BIST