***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.12.2023 14:47
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.500.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarihli 75/1651 sayılı kararı ile onaylanmıştır. *29.09.2023 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Karel Elektronik ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224033
BIST