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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2021 15:19



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar PayıDağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 31.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere
1) Şirketimizin 2020 faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna,
2) TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000,00 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL'nin beşte biri olan 11.664.000 TL'ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına,
3) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna,
4) Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.664.000

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 137.724.422 134.175.323,15
4. Vergiler ( - ) 21.712.008 22.450.721,18
5. Net Dönem Kârı 116.012.414 111.724.601,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 116.012.414 111.724.601,97
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 476.837,03 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 116.489.251,03 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 116.012.414 111.724.601,97
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939024


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