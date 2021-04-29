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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 10:36



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932196


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