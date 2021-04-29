***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932196BIST