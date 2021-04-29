***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2021 10:36
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932196
BIST
10:391.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.391
10:398,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:399,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9015
10:39467,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,42
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:39
|RYSAS
|4,27
|14.437.173
|% 9,77
|
|AYCES
|71,15
|3.155.822
|% 9,38
|
|BJKAS
|7,60
|44.543.479
|% 9,04
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RTALB
|25,10
|56.574.358
|% 7,26
|
|ATLAS
|1,83
|829.120
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DARDL
|25,50
|5.909.116
|% -6,04
|
|GARAN
|7,26
|303.030.563
|% 1,97
|
|EREGL
|19,30
|213.837.011
|% 1,90
|
|SASA
|36,94
|184.757.214
|% 1,48
|
|PETKM
|6,57
|145.582.979
|% 0,77
|
|KOZAL
|108,80
|108.192.987
|% 1,68
|
|GARAN
|7,26
|303.030.563
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,13
|64.361.197
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,11
|33.151.042
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|145.582.979
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|85.123.027
|% 1,24
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1679
|8,1738
|% -0,18
|
|Euro
|9,9097
|9,9194
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3806
|11,4377
|% -0,04
|
|Frank
|8,9397
|8,9935
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% -0,20
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,22
|