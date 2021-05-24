***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2021 14:46
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Değişiklik tasarısı revize edilmiştir
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli kararı ile, Esas sözleşme değişiklik tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 24 Mayıs 2021 tarihinde yenilenen değişiklik tasarıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937443
BIST
17:311.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:318,3845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3110,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:31507,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 507,76
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.670.480
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|35.505.740
|% -8,77
|
|SAYAS
|28,58
|32.632.470
|% -7,33
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|FENER
|33,46
|704.050.460
|% 6,49
|
|ASELS
|15,46
|699.065.204
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|676.532.367
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,08
|661.128.950
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|TSKB
|1,40
|188.283.315
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|269.840.298
|% 0,00
|
|KARSN
|4,89
|545.246.983
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.450.630
|% 0,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3822
|8,3845
|% -0,37
|
|Euro
|10,2523
|10,2572
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% -0,26
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem