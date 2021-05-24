***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Değişiklik tasarısı revize edilmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli kararı ile, Esas sözleşme değişiklik tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 24 Mayıs 2021 tarihinde yenilenen değişiklik tasarıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937443BIST