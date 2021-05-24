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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.05.2021 14:46



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Değişiklik tasarısı revize edilmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli kararı ile, Esas sözleşme değişiklik tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 24 Mayıs 2021 tarihinde yenilenen değişiklik tasarıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937443


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