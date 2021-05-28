***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 14:53
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938668
BIST
16:121.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
16:128,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1008
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
16:1210,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0588
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
16:12524,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,97
|Açılış
|: 524,22
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:12
|IZTAR
|22,46
|25.445.488
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.956.117
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,04
|4.189.202
|% 8,31
|
|SRVGY
|89,40
|23.667.185
|% 8,23
|
|GEDZA
|41,22
|51.978.897
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.264.966
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.656.582
|% -9,93
|
|SANFM
|16,00
|3.456.900
|% -8,62
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,96
|1.213.354.140
|% 0,00
|
|THYAO
|12,94
|885.043.408
|% -0,84
|
|EREGL
|19,21
|678.515.378
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,15
|500.850.206
|% -0,46
|
|BIMAS
|63,35
|496.584.525
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,15
|500.850.206
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|318.557.444
|% -1,06
|
|GARAN
|7,96
|1.213.354.140
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|104.605.121
|% 0,76
|
|THYAO
|12,94
|885.043.408
|% -0,84
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5973
|8,5990
|% 1,19
|
|Euro
|10,4362
|10,4474
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1204
|12,1812
|% 0,73
|
|Frank
|9,4802
|9,5373
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2840
|2,2954
|% 1,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|1,01
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|43,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|49,95
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|24,16
|
|Çeyrek
|833
|852
|12,08
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,30
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 11, 572.00 milyon TL de
-
16:24IZTAR
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 145, 830 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.62 ) 1, 237
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGSY, GEDZA, KUTPO
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16:22
UTPYA, AYES, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında