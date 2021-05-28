***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 29 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938668BIST