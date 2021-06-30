***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ile ilgili esas sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945295BIST