***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating A.Ş. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu AA- ve kısa vadeli ulusal notunu A1+ olarak belirlemiştir. Bu iki not da JCR-ER'in rating notasyonunda "Geri Ödeme Kapasitesi Çok Yüksek" şeklinde tanımlıdır ve yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/Negatif" olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933409BIST