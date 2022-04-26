***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating AŞ, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin uzun vadeli ulusal notunu AA- (tr) seviyesinden AA (tr) seviyesine yükseltmiştir. Her iki not da çok yüksek kredi kalitesi anlamına gelmektedir.Ayrıntı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.