***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 15:37
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yararlanmış olduğu kısa çalışma ödeneği bugün itibarıyla sona ermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853285
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 390,80
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3830
|8,4251
|% -0,59
|
|Frank
|7,1883
|7,2316
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,47
|
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