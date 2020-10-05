***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 11:54
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABD merkezli bağlı ortaklığımız eZuce Inc. şirketinin, stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklentimiz kalmadığı için kapatılmasına karar verilmiştir.
Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de tamamlanması beklenmektedir. eZuce Inc. şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklentimiz 500.000 USD civarında olmasıdır. eZuce Inc. şirketinin kapanmasının şirket faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878178
BIST
12:221.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:227,7571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:229,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:22473,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 473,45
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:20
|CRFSA
|31,24
|82.201.797
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.215.110
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.487.665
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|27.390.228
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|451.251
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|431.252.597
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|411.809.482
|% 1,16
|
|GARAN
|7,17
|369.073.087
|% 0,84
|
|ASELS
|18,63
|335.625.862
|% 1,25
|
|THYAO
|10,75
|274.781.684
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,48
|411.809.482
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,07
|110.374.013
|% 0,94
|
|GSDHO
|2,23
|185.752.699
|% 4,69
|
|POLHO
|3,27
|269.016.596
|% 2,51
|
|ODAS
|2,95
|227.460.310
|% 1,03
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7512
|7,7582
|% 0,00
|
|Euro
|9,1114
|9,1213
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0021
|10,0522
|% -0,05
|
|Frank
|8,4229
|8,4737
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0589
|2,0692
|% -0,15
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,55
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.175
|-12,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,89
|