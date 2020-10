***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklamalar

ABD merkezli bağlı ortaklığımız eZuce Inc. şirketinin, stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklentimiz kalmadığı için kapatılmasına karar verilmiştir.

Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de tamamlanması beklenmektedir. eZuce Inc. şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklentimiz 500.000 USD civarında olmasıdır. eZuce Inc. şirketinin kapanmasının şirket faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.