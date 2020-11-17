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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2020 11:24
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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son zamanlarda yatırımcılarımızdan gelen geri bildirimler ışığında şirketimizin bedelli sermaye artırımı ve/veya ikincil bir halka arzı yapmak üzere olduğu şeklinde yanlış bir algı oluştuğunu görmekteyiz.
Şirketimiz halka arz olduğumuz Ekim 2006 yılından bugüne kadar organik ve inorganik büyümeyi hedeflemiş, buna uygun olarak çeşitli iş birlikteliklerine sıcak bakmıştır. Şirketimiz olası stratejik yatırımcılarla ve girişim sermayesi kurumlarla her zaman görüşmeye açık olmuş ve olmaya da devam edecektir.
Bugüne kadar büyümek için gerekli kaynağı, faaliyetimizden, ilk halka arzımızla borsadan ve finans kuruluşlarından sağladık.
Mevcut finansal performans ve finansal durumumuzu ifade edebilmek için 30.09.2018 ile 30.09.2020 tarihleri arasındaki 24 aylık döneme ilişkin KAP'ta açıklanmış olan bir kısım özet mali verilerimizi sizlerle aşağıdaki gibi paylaşmak isteriz
Son 24 ayda 88,99 M TL capex harcaması, 95,89 M TL ArGe harcaması ve 2,9 M TL yazılım alımı yapılmıştır. Bunların toplam TL karşılığı 187,78 M TL iken USD karşılığı ortalama kurdan 30,81 M USD'dir. 30.09.2018 tarihinde net kredi borcumuz 58,6 M USD iken 30.09.2020 tarihinde 42,0 M USD'ye düşmüştür. 30.09.2018 tarihli bilançomuzun öz varlık toplamı 186,2 Milyon TL iken 30.09.2020 tarihli bilançomuzdaki öz varlığımız 439,3 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
Şirketimizin halen önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için insanımıza, ArGe'mize, üretim alt yapımıza, çözüm ortaklarımızla ilişkilerimize yatırım yapıp organik büyümeyi, uygun bulduğumuzda çeşitli ortaklıklar yaparak, inorganik büyümeyi hedefliyoruz.
Büyürken bilançomuzun sağlıklı yapısını koruyup finansal riskleri minimize edebilmek için doğru bir kaynak planlaması yapmamız gerektiği tabiidir.
Büyüme hızımıza bağlı olarak oluşacak kaynak ihtiyacımızı iç kaynaklardan ve finans kuruluşlarından karşılarken oluşan ihtiyacın büyüklüğüne göre stratejik bir ortak almak veya stratejik ortakla birlikte yatırım yapmak, bir girişim sermayesinden fon sağlamak veya borsadan yeni kaynak temin etmek bir çok şirket gibi bizim için de seçenekler arasında var olmaya devam edecektir.
Bugün için ikincil bir halka arz veya bedelli bir sermaye artışı için alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararımız yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888843


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Yarım 1.504 1.543 3,03  
Çeyrek 754 772 1,52  
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