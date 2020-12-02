Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2020 09:03



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üretim kapasitesi 2019 Ekim ayına kadar 9 üretim hattı ve 765.000 adet/ay elektronik kart şeklindeydi.
2019'un son iki ayında üretim hattı sayımızı ve elektronik kart üretim kapsitemizi % 22 civarında arttırıp sırasıyla 11 üretim hattı ve 935.000 adet/ay elektronik karta çıkartmıştık.
2020 Temmuz ayından itibaren gelen müşteri taleplerini karşılayabilmek için
Eylül ayında hat sayımızı 12'ye, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.020.000 adet/ay'a çıkarttık. Aralık ayında  sipariş ettiğimiz yeni bir hat geldiğinde hat sayımız 13'e elektronik kart üretim kapasitemiz 1.105.000 adet/ay'a ulaşacaktır. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni iki hat alımıyla üretim hattı sayımızı 15'e, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.275.000 adet/ay'a çıkartma kararı almış bulunmaktayız.
2019 yılındaki % 22'lik kapasite arttırımına ek olarak 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla üretim kapasitemizi % 36 daha arttırmış olacağız. Bunun sonucunda 2021 ikinci çeyreğinden itibaren üretim kapasitemizin Ekim 2019 yılı üretim kapasitemizin % 67 üzerinde oluşacağını hesaplamaktayız.
Her elektonik üretim hattının kapasitesi hattın özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği gibi üretilecek elektronik kartın niteliğine göre de farklılık göstermektedir. Diğer taraftan sayısal bir kapasite hesabı paylaşabilmemiz için ortalama değerlerle hareket edip hesap yapmamız gerekmiştir.
İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin eki olan Özel Durumlar Rehberi'nin 5.7 maddesinin 12. fıkrası gereği yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890885


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.325
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 25,66 1.081.475 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8142 7,8212 % -0,13  
Euro 9,4314 9,4409 % -0,15  
Sterlin 10,4803 10,5329 % 0,01  
Frank 8,6728 8,7251 % 0,06  
Riyal 2,0829 2,0933 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -1,23  
Altın Gr. 456 456 -0,75  
Cumhuriyet 3.037 3.083 89,00  
Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 -0,25  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,06  
B. Petrol 47,06 47,06 -0,36  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru