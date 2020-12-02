***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üretim kapasitesi 2019 Ekim ayına kadar 9 üretim hattı ve 765.000 adet/ay elektronik kart şeklindeydi.2019'un son iki ayında üretim hattı sayımızı ve elektronik kart üretim kapsitemizi % 22 civarında arttırıp sırasıyla 11 üretim hattı ve 935.000 adet/ay elektronik karta çıkartmıştık.2020 Temmuz ayından itibaren gelen müşteri taleplerini karşılayabilmek içinEylül ayında hat sayımızı 12'ye, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.020.000 adet/ay'a çıkarttık. Aralık ayında sipariş ettiğimiz yeni bir hat geldiğinde hat sayımız 13'e elektronik kart üretim kapasitemiz 1.105.000 adet/ay'a ulaşacaktır. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni iki hat alımıyla üretim hattı sayımızı 15'e, elektronik kart üretim kapasitemizi 1.275.000 adet/ay'a çıkartma kararı almış bulunmaktayız.2019 yılındaki % 22'lik kapasite arttırımına ek olarak 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla üretim kapasitemizi % 36 daha arttırmış olacağız. Bunun sonucunda 2021 ikinci çeyreğinden itibaren üretim kapasitemizin Ekim 2019 yılı üretim kapasitemizin % 67 üzerinde oluşacağını hesaplamaktayız.Her elektonik üretim hattının kapasitesi hattın özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği gibi üretilecek elektronik kartın niteliğine göre de farklılık göstermektedir. Diğer taraftan sayısal bir kapasite hesabı paylaşabilmemiz için ortalama değerlerle hareket edip hesap yapmamız gerekmiştir.İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin eki olan Özel Durumlar Rehberi'nin 5.7 maddesinin 12. fıkrası gereği yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890885BIST