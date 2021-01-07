***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından üretilen ventilatörün Pakistan'a ihracatıyla ilgili 7 Ocak 2021 tarihinde basın yayın organlarına servis edilen ve şirket web sitemizde yayınlanan basın bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://www.karel.com.tr/haberler/karel-ventilator-uretti-ilk-ihracatini-yaptiKamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897659BIST