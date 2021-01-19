***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 11:04
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Ocak 2021 tarihinde Bloomberg HT Kanalında çıkan röportajına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.karel.com.tr/blog/karelin-ventilator-ihracati
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903200
BIST
16:131.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,04
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:137,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:139,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:13439,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,75
|Açılış
|: 439,17
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BRISA
|25,96
|73.488.333
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.472.306
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|THYAO
|13,54
|1.501.289.953
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|PETKM
|5,18
|738.347.250
|% 0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4415
|% -0,42
|
|Euro
|9,0287
|9,0356
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1519
|% -0,30
|
|Frank
|8,3477
|8,3980
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% -0,51
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,75
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-18,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-19,72
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-9,53
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|0,68
|
Seans Raporu
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16:25XU050
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