***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 20:35
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.
Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.
Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916691
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1187
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1166
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,13
|Açılış
|: 421,45
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,84
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6258
|7,6337
|% -1,53
|
|Euro
|9,0714
|9,0794
|% -1,27
|
|Sterlin
|10,5783
|10,6314
|% -0,80
|
|Frank
|8,1952
|8,2446
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|37,33
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361