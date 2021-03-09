***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916691BIST